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Temel Karamollaoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'na TOGG kapağı!

CHP lideri Kemal Kılıçaroğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun 'TOGG itirazı' Hadi Özışık'ın gündemindeydi. Özışık, "Hani olmazdı, al sana Togg hani olmuyordu" ifadelerini kullandı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun zamanında yaptığı TOGG itirazı gündemdeki yerini koruyor. Karamollaoğlu "olmaz, olamaz" diyordu. Kılıçdaroğlu ise, "Hani nerede TOGG" diye soruyordu.

TOGG fabrikasının açılış törenine gerek Kılıçdaroğlu, gerek Karamollaoğlu katılmadı ama geçmişteki sözlerinden ötürü de herhangi bir açıklama da yapmadı... İşte Hadi Özışık'ın yorumu...

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