Ahmet Hakan sekiz madde sıraladı: Kılıçdaroğlu eleştirilere kulak tıkıyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı 'Kılıçdaroğlu'nun sekiz temel sorunu' başlıklı yazısında CHP liderinin yaptığı hatayı telafi etmek istediğini ve bulduğu yolun başka hataya neden olduğunu ve bunun kontrolsüzlük sorununa neden olduğunu söyledi.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “sekiz temel sorunu olduğunu” savundu ve bunları sıraladı. Hakan, "Hiçbir işe yaramayan ABD seyahatinden sonra hiçbir işe yaramayacak Londra seyahatine çıkıyor. Herkesin gereksizliği üzerinde hemfikir olduğu konuları bir inat konusu haline getiriyor. Buradan doğan sorun: Eleştirilere kulak tıkama sorunu." ifadelerini kullandı. Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Kılıçdaroğlu’nun sekiz temel sorunu

BİR: Bir hata yapıyor. O hatayı telafi etmek istiyor. Bunun için bulduğu yol, başka bir hata yapmak oluyor. Böylece zincirleme hatalara yol açıyor. Bunun doğurduğu sorun: Büyük kontrolsüzlük sorunu.

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İKİ: Parti kurullarını, milletvekillerini, örgütü bir tarafa bırakmış, tüm sansasyonel çıkışlarını kim oldukları belirsiz danışmanlarla yapıyor. Bunun doğurduğu sorun: Siyaseti sansasyona boğma sorunu.



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ÜÇ: “Cari açığı uyuşturucuyla kapatıyorlar” şeklinde akla, mantığa, izana, idrake sığmayacak büyük iddiaları peynir ekmek gibi ortaya sürüyor. Bunun doğurduğu sorun: Hükümete muhalefet yerine devlete muhalefet sorunu.

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DÖRT: Bazen Mevlânâ oluyor, herkesi sımsıkı kucaklıyor. Bazen terminatör oluyor, herkesi biçip doğruyor. Bazen alttan alıyor. Bazen üstten alıyor. Buradan doğan sorun: Kimlik bunalımı sorunu.

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BEŞ: Hiçbir işe yaramayan ABD seyahatinden sonra hiçbir işe yaramayacak Londra seyahatine çıkıyor. Herkesin gereksizliği üzerinde hemfikir olduğu konuları bir inat konusu haline getiriyor. Buradan doğan sorun: Eleştirilere kulak tıkama sorunu.

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ALTI: TOGG açılışına gitmek ya da TOGG açılışına gitmemek. Bu iki seçenek arasından ezberine en uygununu tercih ediyor ve gitmiyor. Buradan doğan sorun: Ezbere teslim olma sorunu.

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YEDİ: Kendisini tamamen cumhurbaşkanlığı adaylığına odaklamış durumda. Feci angaje bu işe. Aday olamazsa siyaseten tükenecek derecede angaje... Buradan doğan sorun: Hesapsızca açılma sorunu.

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SEKİZ: Durup dururken bir başörtüsü gündemi yarattı. Onu da bir türlü toparlayamadı. Kendi açtığı gündem üzerinden bugün bile köşeye sıkıştırılıyor. Buradan doğan sorun: Al da at tarzı gollük paslar verme sorunu.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamını okumak için tıklayın