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Aslı Baykal'ın istifasının perde arkası! CHP'ye isyanını 7 sayfaya sığdıramadı

Aslı Baykal'ın istifasının perde arkası! CHP'ye isyanını 7 sayfaya sığdıramadı

Dniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti. Şimdilik yeni parti kuracağı iddialarını yalanladı. Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, Aslı Baykal'ın istifasının perde arkasında yaşananları yazdı. Aslı Baykal, dün hangi iki kritik CHP'li ile buluştu, istifası için yazdığı 7-8 sayfalık gerekçeleri neler? İşte ayrıntılar...

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Aslı Baykal’ın CHP'den istifası sonrası Deniz Baykal'ın da istifa edeceği iddia edilmiş ancak oğlu Ataç Baykal "Babam kesinlikle istifa etmeyecek" demişti. Aslı Baykal'ın istifasının perde arkasını Aydınlık yazarı İsmet Özçelik yazdı. Aslı Baykal'ın dün Yılmaz Ateş ve Mehmet Sevigen'le toplantı yaptığını belirten Ateş, Aslı Baykal'ın 7-8 sayfalık istifa gerekçelerini yazdı.  İşte o gerekçelerden bazıları...

Partinin gidişatı iyi değil

- Partinin gidişatı iyi değil.
- Kılıçdaroğlu’nun izlediği politikalar yanlış.
- Mavi Vatan ve Libya…
- FETÖ ve HDP’ye karşı tutum.

Bu suça ortak olamazdım

- Başörtüsü konusundaki son çıkışı.
- Türk Ordusuna yönelik, ‘Kimyasal gaz kullandı’ iddiası. Kılıçdaroğlu’nun bu konuda açık tavır almaması.
- En son uyuşturucu suçlaması.
- Kılıçdaroğlu daha önce CHP’ye zarar veriyordu. Ama artık ülkeye zarar veriyor. Bu suça ortak olamazdım.

Helalleşme ve kurultay...

- CHP yönetimi; CHP’nin geçmişini yok sayıyor. Helalleşme adı altında Cumhuriyet hedef alınıyor.
- Taban kurultay istiyor. Yönetim kurultay yapmamakta direniyor. Parti işgal altında. İstifadan başka yol kalmadı.

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