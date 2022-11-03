BIST 4.085
DOLAR 18,62
EURO 18,23
ALTIN 972,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya 3 gündür kayıp kadını arıyordu! 3 çocuklu Aynur Çiçek'in cesedi bakın kimin evinden çıktı

Antalya 3 gündür kayıp kadını arıyordu! 3 çocuklu Aynur Çiçek'in cesedi bakın kimin evinden çıktı

ANTALYA ilinde 3 gündür kayıp olarak aranan Aynur Çiçek'ten kötü haber geldi. 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Aynur Çiçek'in cesedi ona çok yakın birinin evinden çıktı. Genç kadını arayan akrabaları şüphelendikleri katil zanlısının evine gidip camdan bakınca şoke oldu.

Abone ol

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür kayıp olan 3 çocuk annesi Aynur Çiçek’in (35) yakınları, Cumhuriyet Polis Karakoluna kayıp başvurusunda bulundu. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Aynur Çiçek’in yakınları kadının bulunması için çalışma başlattı.

En son erkek arkadaşı ile görüldü

Aynur Çiçek’in kaybolduğu gün, bir süredir görüşmediği erkek arkadaşı Şenol Ç. ile Emek Mahallesi'ndeki bir evden ayrıldığının belirlenmesinin ardından arama çalışmaları Şenol Ç. üzerinde yoğunlaştı. Aynur Çiçek’in yakınlarıyla telefonda görüşen Şenol Ç., değişik bahanelerle onları yanıltmaya çalıştı.

Camdan bakınca gördüler

Aynur Çiçek'in yakınları Şenol Ç.'nin Emek Mahallesi'ndeki evine gidip kontrol etmek istedi. Kapıyı çalan akrabalar, kapı açılmayınca pencereden içeri baktıklarında genç kadının cesedini gördüler

Aynur Sevinç'in öldüğü belirlendi

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan kontrolde genç kadının birkaç gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayı haber alan çocukları, kardeşleri ve diğer yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, Aynur Çiçek’in cansız bedeni Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası dedektifleri, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Katil zanlısı sevgili yakalandı

Olayın ardından ortadan kaybolan kadının erkek arkadaşı Şenol Ç.'nin Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı fena geliyor: 5 gün boyunca etkili olacak!
Foto Galeri Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı fena geliyor: 5 gün boyunca etkili olacak! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3 Kasım 2002" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3 Kasım 2002" paylaşımı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Doğumdan sonra artan kabızlığı ciddiye alın! Emzirmek etkili mi?
Doğumdan sonra artan kabızlığı ciddiye alın! Emzirmek etkili mi?
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
8 dolara Twitter'da mavi tık satan Elon Musk'ın kafamın tasını artırmayın imalı paylaşımı olay
8 dolara Twitter'da mavi tık satan Elon Musk'ın kafamın tasını artırmayın imalı paylaşımı olay
ÖSYM duyurdu! KPSS önlisans sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu! KPSS önlisans sonuçları açıklandı
Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Enflasyonda yeni rekor
Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Enflasyonda yeni rekor
1 Kasım'da zam gelmişti yine geliyor! Benzinin litresi 21 lirayı aştı otogaza da zam var
1 Kasım'da zam gelmişti yine geliyor! Benzinin litresi 21 lirayı aştı otogaza da zam var
Beşiktaş Weghorst için harekete geçti! Gözler devre arasına çevrildi
Beşiktaş Weghorst için harekete geçti! Gözler devre arasına çevrildi
TÜİK Ekim 2022 enflasyonu! Önce ENAG açıkladı yıllık enflasyon rakamı dudak uçuklattı
TÜİK Ekim 2022 enflasyonu! Önce ENAG açıkladı yıllık enflasyon rakamı dudak uçuklattı
Osmaniye'de yaşandı! Ailecek yediler hepsi gözünü hastanede açtı
Osmaniye'de yaşandı! Ailecek yediler hepsi gözünü hastanede açtı
Bakan Akar'dan çok net F-16 mesajı! Kimyasal silah iddialarına sert tepki
Bakan Akar'dan çok net F-16 mesajı! Kimyasal silah iddialarına sert tepki