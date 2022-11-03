Antalya 3 gündür kayıp kadını arıyordu! 3 çocuklu Aynur Çiçek'in cesedi bakın kimin evinden çıktı

ANTALYA ilinde 3 gündür kayıp olarak aranan Aynur Çiçek'ten kötü haber geldi. 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Aynur Çiçek'in cesedi ona çok yakın birinin evinden çıktı. Genç kadını arayan akrabaları şüphelendikleri katil zanlısının evine gidip camdan bakınca şoke oldu.

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür kayıp olan 3 çocuk annesi Aynur Çiçek’in (35) yakınları, Cumhuriyet Polis Karakoluna kayıp başvurusunda bulundu. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Aynur Çiçek’in yakınları kadının bulunması için çalışma başlattı.

En son erkek arkadaşı ile görüldü

Aynur Çiçek’in kaybolduğu gün, bir süredir görüşmediği erkek arkadaşı Şenol Ç. ile Emek Mahallesi'ndeki bir evden ayrıldığının belirlenmesinin ardından arama çalışmaları Şenol Ç. üzerinde yoğunlaştı. Aynur Çiçek’in yakınlarıyla telefonda görüşen Şenol Ç., değişik bahanelerle onları yanıltmaya çalıştı.

Camdan bakınca gördüler

Aynur Çiçek'in yakınları Şenol Ç.'nin Emek Mahallesi'ndeki evine gidip kontrol etmek istedi. Kapıyı çalan akrabalar, kapı açılmayınca pencereden içeri baktıklarında genç kadının cesedini gördüler

Aynur Sevinç'in öldüğü belirlendi

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan kontrolde genç kadının birkaç gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayı haber alan çocukları, kardeşleri ve diğer yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, Aynur Çiçek’in cansız bedeni Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası dedektifleri, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Katil zanlısı sevgili yakalandı

Olayın ardından ortadan kaybolan kadının erkek arkadaşı Şenol Ç.'nin Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.