Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı fena geliyor: 5 gün boyunca etkili olacak!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahminini yayınladı. Meteoroloji tarafından paylaşılan haritalarda önümüzdeki haftanın başında kar yağışının başlaması bekleniyor. Sıcaklıkların yağışın etkili olacağı bölgelerde sıfırın altına düşeceğini belirten uzmanlar yurttaşlara yaşanacak olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. İşte yurt genelinde son hava durumu tahminleri...
Yayınlanan hava durumu raporuna göre, önümüzdeki 5 gün boyunca bazı bölgelerde yağmur ve sis bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken Doğu Anadolu bölgesinde hafta başından itibaren kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.
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Rüzgarın genellikle kuzey, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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Meteoroloji tarafından paylaşılan 3 Kasım-9 Kasım arası hava tahmini raporunu yayınladı.
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