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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3 Kasım 2002" paylaşımı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3 Kasım 2002" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde kendisinin oy kullanırken çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

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AK Parti'nin iktidara geldiği seçimlerin yıl dönümünde yapılan paylaşımda, "20 yıl önce bugün, bu saatler" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2181" numaralı sandığa oyunu atarken çekilen fotoğrafı yer aldı.

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