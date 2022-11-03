Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3 Kasım 2002" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde kendisinin oy kullanırken çekilen fotoğrafı paylaşıldı.Abone ol
AK Parti'nin iktidara geldiği seçimlerin yıl dönümünde yapılan paylaşımda, "20 yıl önce bugün, bu saatler" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2181" numaralı sandığa oyunu atarken çekilen fotoğrafı yer aldı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı fena geliyor: 5 gün boyunca etkili olacak!