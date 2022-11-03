ÖSYM duyurdu! KPSS önlisans sonuçları açıklandı

9 Ekim tarihinde yapılan KPSS önlisans sınavı sonuçları bugün açıklandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden sonuçlarını kolayca sorgulayabiliyor.Abone ol
KPSS önlisans sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin yayımladığı 2022 KPSS takvimiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih belli olmuştu.
ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru sonrasında, 2022 KPSS önlisans sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresinden öğrenebiliyor.
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