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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

8 dolara Twitter'da mavi tık satan Elon Musk'ın kafamın tasını artırmayın imalı paylaşımı olay

8 dolara Twitter'da mavi tık satan Elon Musk'ın kafamın tasını artırmayın imalı paylaşımı olay

Twitter platformunu 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, para kazanmakta kararlı. İlk iş olarak mavi tık için 8 dolar ücret belirleyen Elon Musk, gelen tepkilerin üstünü gidiyor. 'Az bile yaptım' mesajı verdiği son paylaşım da bunun örneği oldu.

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Elon Musk Twitter patronluğunun ilk haftasında önce kendi şirketini salladı sonra da twitter kullanıcılarını. 1 yıldır aktif olmayan hesapları kapatacağını duyuran Elon Musk, "kuş özgürleşti" dediği mecrayı paraya bağladı. Elon Musk mavi tık sahibi hesaplardan artık her ay 8 dolar alacağını duyurdu. 

Tepkilere Starbuck'lı yanıt

Elon Musk'un Twitter'ı paraya bağlaması dünya çapında tepki aldı. Elon Musk ise gelen eleştirileri takmadığı gibi "Sağdan soldan herkes saldırıyorsa doğru yoldasındır" yorumu yaptı. 8 dolar fiyatı fazla bulunlara da Starbucks'lı aşağıdaki paylaşımla yanıt verdi.

Elon Musk'tan 58 dolar yaparım iması

Bir bardak Starbucks kahve ile mavi tıkı eşitleyen Elon Musk, 8 dolar tepkileri sürünce bu kez imalı bir yanıt verdi. 58 dolarlık bir mavi sweatshirt paylaşan Elon Musk,  yanına da düşünme ikonu koyarak '8 dolar az oldu, 58 dolar mı yapsam' imasında bulundu. 

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