AK Partililer ilk kez Tayyip Erdoğan'ın bir kararına isyan ediyor! Hadi Özışık açıklıyor...

Mahir Ünal'ın istifasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özlem Zengin'i yeniden AK Parti Grup Başkanvekili yaptı. AK Partililer sosyal medya hesapları üzerinden "Özlem Zengin'i istemiyoruz" diye sesini yükseltti. İnternethaber Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bu itirazları yorumladı.

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Cumhuriyete yönelik skandal sözlerinin ardından Mahir Ünal AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden alındı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Mahir Ünal'ın yerine Özlem Zengin getirildi... Zengin aynı görevi daha önce de yapmıştı...

Bunun üzerine AK Parti'de bir ilk yaşandı...

AK Partili isimler sosyal medya üzerinden "Özlem Zengin'i istemiyoruz" kampanyası başlattı...

Böylece Erdoğan'ın bir kararına AK Partililer ilk kez açıktan itiraz ediyordu...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Altay Bayındır sözlerini hatırlatan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, AK Partililerin bu isyanının ne anlama geldiğini anlattı...