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Beklenen haber geldi tapuda artık yeni dönem! 81 ilde değişti

Beklenen haber geldi tapuda artık yeni dönem! 81 ilde değişti

Tapuda sahteciliğin önüne geçilmesi hedefiyle Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi devreye girdi. 81 ilde yeni dönem başladı. Peki, yeni 81 ilde geçerli olmaya başlayacak yeni sistemde neler olacak, neler değişecek işte merak edilenler...

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Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin devreye girmesi ile tapuda sahteciliğin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni sistem 81 ilde kullanılmaya başlandı.

Emlak Uzmanı Mustafa Özelmacıklı, “Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile yeni kimlik kartlarında bulunan biyometrik vesikalık fotoğraf, parmak izi gibi bilgiler karşılaştırılabiliyor. Tapu müdürlüklerine işlem için gelen vatandaşlar yeni kimlik kartlarını POS cihazı şeklindeki Kimlik Doğrulama Sistemine takıyor, parmak izleri ile sistemdeki verilerle karşılaştırılıyor. İşlem yapmak isteyen kişinin doğru kişi olup olmadığı sistem üzerinden teyit ediliyor” bilgilerini paylaştı.

Eski kimlikler geçerli olacak mı?

Özelmacıklı, “Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile TC Kimlik Belgesi üzerindeki bilgilerin doğruluğu, MERNİS sistemi üzerinden teyit ediliyor. Kimlik doğrulama sistemi ile parmak izi alındığı zaman, nüfustaki parmak izi ile de kontrol sağlanmış oluyor. Doğrulama kimlik üzerinde yer alan bilgilerden değil, kimlik kartı üzerinde yer alan çip üzerinden sağlanmış oluyor” dedi.

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile TC Kimlik Belgesi üzerindeki bilgilerin doğruluğu, MERNİS sistemi üzerinden teyit ediliyor.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde uygulamanın başladığını belirten Özelmacıklı, “Artık tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapacak taraflara SMS ile uyarılar gönderilmeye başlandı. Bu mesajlarda kimlik tespitleri için elektronik cihazlarla kimlik onayı ve parmak izi uygulamasına geçildiği, çipli kimlik kartı olan vatandaşlarımızca yapılacak işlemlerde çip kısmında eksiklik, çatlaklık ve bir deforme olmaması tekrar hatırlatılıyor. Eğer bu şekilde bir problem varsa, nüfus müdürlüklerinden randevu alarak geçici kimlik belgesi ile imzaya gelinmesi isteniyor. Eski kimlikler ise bir süre daha kullanılabilecek” diye konuştu.

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