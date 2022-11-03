Gitgide düşüyor! İstanbul barajlarında durum fena İSKİ'den çağrı

İSTANBUL'da beklenen yağışlar gelmeyince sular azaldı. Ekim ayında yüzde 40.84 olan su seviyesi Kasım ayının ilk günlerinde azaldı. Alibey Barajı'nda da sular çekildi.

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İstanbul'da barajlardaki su oranı da düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 40.02 olarak ölçüldü. İstanbul'da Ekim ayında su seviyesi yüzde 40.84 ölçüldü.

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

"Ömerli Barajı yüzde 43.17

Alibey yüzde 23.25

Büyükçekmece yüzde 46.82

Darlık yüzde 42.05

Sazlıdere yüzde 44.17

Elmalı yüzde 43.75

Istrancalar yüzde 27.8

Kazandere yüzde 27.79

Pabuçdere yüzde 4.47

Terkos yüzde 43.5

İSKİ'den çağrı

İSKİ, kentte kısa vadede susuzluk problemi yaşanmasının öngörülmediğini ancak barajların doluluk oranı ne olursa olsun küresel iklim değişikliğinin etkilerinden korunabilmek adına su tasarrufunda bulunmak gerektiğini bildirdi.