BIST 4.109
DOLAR 18,62
EURO 18,22
ALTIN 974,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gitgide düşüyor! İstanbul barajlarında durum fena İSKİ'den çağrı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gitgide düşüyor! İstanbul barajlarında durum fena İSKİ'den çağrı

İSTANBUL'da beklenen yağışlar gelmeyince sular azaldı. Ekim ayında yüzde 40.84 olan su seviyesi Kasım ayının ilk günlerinde azaldı. Alibey Barajı'nda da sular çekildi.

Abone ol

İstanbul'da barajlardaki su oranı da düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 40.02 olarak ölçüldü. İstanbul'da Ekim ayında su seviyesi yüzde 40.84 ölçüldü.

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
"Ömerli Barajı yüzde 43.17
Alibey yüzde 23.25
Büyükçekmece yüzde 46.82
Darlık yüzde 42.05
Sazlıdere yüzde 44.17
Elmalı yüzde 43.75
Istrancalar yüzde 27.8
Kazandere yüzde 27.79
Pabuçdere yüzde 4.47
Terkos yüzde 43.5

İSKİ'den çağrı

İSKİ, kentte kısa vadede susuzluk problemi yaşanmasının öngörülmediğini ancak barajların doluluk oranı ne olursa olsun küresel iklim değişikliğinin etkilerinden korunabilmek adına su tasarrufunda bulunmak gerektiğini bildirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
2 ay içinde bu hale geldi korkutan değişim! Kızılırmak'ın son haline bakın
Foto Galeri 2 ay içinde bu hale geldi korkutan değişim! Kızılırmak'ın son haline bakın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Şamil Tayyar'dan enflasyon çıkışı! Hala AK Parti'nin en büyük rakibi...
Şamil Tayyar'dan enflasyon çıkışı! Hala AK Parti'nin en büyük rakibi...
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Beklenen haber geldi tapuda artık yeni dönem! 81 ilde değişti
Beklenen haber geldi tapuda artık yeni dönem! 81 ilde değişti
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Çıplak görüntülerle savcıya koştu! Belediye Başkan Yardımcısı'nın fantazi merakı...
Çıplak görüntülerle savcıya koştu! Belediye Başkan Yardımcısı'nın fantazi merakı...
AK Partililer ilk kez Tayyip Erdoğan'ın bir kararına isyan ediyor! Hadi Özışık açıklıyor...
AK Partililer ilk kez Tayyip Erdoğan'ın bir kararına isyan ediyor! Hadi Özışık açıklıyor...
Aslı Baykal'ın istifasının perde arkası! CHP'ye isyanını 7 sayfaya sığdıramadı
Aslı Baykal'ın istifasının perde arkası! CHP'ye isyanını 7 sayfaya sığdıramadı
B12 vitamini eksikliği belirtileri neler B12 eksikliğiniz varsa bunları tüketin!
B12 vitamini eksikliği belirtileri neler B12 eksikliğiniz varsa bunları tüketin!
Antalya 3 gündür kayıp kadını arıyordu! 3 çocuklu Aynur Çiçek'in cesedi bakın kimin evinden çıktı
Antalya 3 gündür kayıp kadını arıyordu! 3 çocuklu Aynur Çiçek'in cesedi bakın kimin evinden çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3 Kasım 2002" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3 Kasım 2002" paylaşımı
Doğumdan sonra artan kabızlığı ciddiye alın! Emzirmek etkili mi?
Doğumdan sonra artan kabızlığı ciddiye alın! Emzirmek etkili mi?
8 dolara Twitter'da mavi tık satan Elon Musk'ın kafamın tasını artırmayın imalı paylaşımı olay
8 dolara Twitter'da mavi tık satan Elon Musk'ın kafamın tasını artırmayın imalı paylaşımı olay