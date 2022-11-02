2 ay içinde bu hale geldi korkutan değişim! Kızılırmak'ın son haline bakın
İhlas Haber Ajansı
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TÜRKİYE’nin en uzun nehri Kızılırmak kuraklığın etkisiyle otlağa dönüştü, nehirdeki iki ay içerisindeki inanılmaz değişim herkesi endişelendirdi.
Sivas’tan doğan ve Karadeniz’e dökülen bin 355 kilometre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak son zamanların en kurak günlerini yaşıyor.
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Su seviyesinin oldukça düşmesiyle ırmak adeta otlağa dönüşürken, ortaya çıkan manzara herkesi korkuttu.
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Kızılırmak'ın geçtiğimiz yıl kış aylarında bol kar yağmasıyla ilkbahar aylarında su debisi pik noktaya ulaşmıştı. İşte nehrin son hali...
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