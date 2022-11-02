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2 ay içinde bu hale geldi korkutan değişim! Kızılırmak'ın son haline bakın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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2 ay içinde bu hale geldi korkutan değişim! Kızılırmak'ın son haline bakın

TÜRKİYE’nin en uzun nehri Kızılırmak kuraklığın etkisiyle otlağa dönüştü, nehirdeki iki ay içerisindeki inanılmaz değişim herkesi endişelendirdi.

2 ay içinde bu hale geldi korkutan değişim! Kızılırmak'ın son haline bakın

Sivas’tan doğan ve Karadeniz’e dökülen bin 355 kilometre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak son zamanların en kurak günlerini yaşıyor.

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2 ay içinde bu hale geldi korkutan değişim! Kızılırmak'ın son haline bakın

Su seviyesinin oldukça düşmesiyle ırmak adeta otlağa dönüşürken, ortaya çıkan manzara herkesi korkuttu. 

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2 ay içinde bu hale geldi korkutan değişim! Kızılırmak'ın son haline bakın

Kızılırmak'ın geçtiğimiz yıl kış aylarında bol kar yağmasıyla ilkbahar aylarında su debisi pik noktaya ulaşmıştı. İşte nehrin son hali...

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2 ay içinde bu hale geldi korkutan değişim! Kızılırmak'ın son haline bakın
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