15 milyon liralık vurgunda şoke eden detaylar ortaya çıktı: Dolandırıcılar matkap yerine bakın ne göndermişler!

ADANA’da Türkiye’nin en büyük e ticaret sitesi üzerinden vatandaşları 15 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 114 zanlıdan 17'si tutuklandı. Zanlıların vatandaşları hem dolandırdığı hem de matkap yerine kirli tişört göndererek dalga geçtiği ortaya çıktı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini O.B. ile H.A.’nın yaptığı bir suç örgütünün, web tasarımcı O.Ç.’nin hacklediği e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş yapmak isteyen 500’e yakın mağduru, kendi oluşturdukları sahte ödeme sitesine yönlendirip, 15 milyon lira dolandırdıklarını belirledi.

6 milyon TL’ye el konuldu

Dolandırdıkları paraları kripto para borsasında akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 21 Ekim’de düzenlenen şafak operasyonunda 114 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu, hard disk, ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüphelilerin kripto cüzdanlarındaki 6 milyon TL’ye de el konuldu.

Adliyeye sevk edilen, aralarında O.B., H.A. ve O.Ç.’nin de bulunduğu 17 şüpheli tutuklanırken, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanmamak için kod isimleri kullanmışlar

Örgütün, kendilerine banka hesabı sağlayan kişilere ‘fedai’ dediği ve asgari ücret tutarında maaş ödediği ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin, teknik takipte polise yakalanmamak için birbirlerine ‘kartal’, ‘mumcu’, ‘pablo’ ve ‘teko’ gibi kod isimleri taktığı, telefon görüşmelerinde bu şekilde seslendikleri öğrenildi.

Matkap yerine tişört göndermişler

Örgütün e-ticaret sitesinde yayınladıkları ilanların sahte olduğu belirlendi. Şüphelilerin, 700 liraya matkap ilanı verdiği, parayı aldıktan sonra ürünü göndermedikleri belirtildi. Mağdurun mesaj göndermesi üzerine de şüphelilerden birinin üzerindeki tişörtü çıkarıp paketleyerek kargoyla gönderdiği öğrenildi.