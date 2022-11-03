Daha 26 yaşında can verdi ardındaki detay ise yürek yaktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan motosikletin 26 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Genç sürücüsünün evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilirken, kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözlem altına alındı.

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ANTALYA'da yaşanan trafik kazası duyanların yüreğini burktu. Altından çıkan hikaye ise ağlattı. Kaza, Side Kemer Bulvarın’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Demir’in kullandığı motosiklet, refüj çalışmaları için yolun sol tarafında park halinde duran Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın ardından yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla olay yerinin yakınında bulunan özel hastaneye kaldırılan Emre Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü ise jandarma tarafından gözlem altına alındı.

O detay yürek yaktı

Manavgat’ta ağabeyiyle birlikte yaşayan ve Side’deki 5 yıldızlı bir otelde çalışan 26 yaşındaki Emre Demir’in evlilik hazırlığı yaptığı, kısa süre önce de kendi evine taşındığı öğrenildi.