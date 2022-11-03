BIST 4.109
DOLAR 18,62
EURO 18,22
ALTIN 974,19
HABER /  GÜNCEL

Daha 26 yaşında can verdi ardındaki detay ise yürek yaktı

Daha 26 yaşında can verdi ardındaki detay ise yürek yaktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan motosikletin 26 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Genç sürücüsünün evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilirken, kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözlem altına alındı.

Abone ol

ANTALYA'da yaşanan trafik kazası duyanların yüreğini burktu. Altından çıkan hikaye ise ağlattı. Kaza, Side Kemer Bulvarın’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Demir’in kullandığı motosiklet, refüj çalışmaları için yolun sol tarafında park halinde duran Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın ardından yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla olay yerinin yakınında bulunan özel hastaneye kaldırılan Emre Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü ise jandarma tarafından gözlem altına alındı.

O detay yürek yaktı

Manavgat’ta ağabeyiyle birlikte yaşayan ve Side’deki 5 yıldızlı bir otelde çalışan 26 yaşındaki Emre Demir’in evlilik hazırlığı yaptığı, kısa süre önce de kendi evine taşındığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gitgide düşüyor! İstanbul barajlarında durum fena İSKİ'den çağrı
Gitgide düşüyor! İstanbul barajlarında durum fena İSKİ'den çağrı
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şamil Tayyar'dan enflasyon çıkışı! Hala AK Parti'nin en büyük rakibi...
Şamil Tayyar'dan enflasyon çıkışı! Hala AK Parti'nin en büyük rakibi...
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Beklenen haber geldi tapuda artık yeni dönem! 81 ilde değişti
Beklenen haber geldi tapuda artık yeni dönem! 81 ilde değişti
Çıplak görüntülerle savcıya koştu! Belediye Başkan Yardımcısı'nın fantazi merakı...
Çıplak görüntülerle savcıya koştu! Belediye Başkan Yardımcısı'nın fantazi merakı...
AK Partililer ilk kez Tayyip Erdoğan'ın bir kararına isyan ediyor! Hadi Özışık açıklıyor...
AK Partililer ilk kez Tayyip Erdoğan'ın bir kararına isyan ediyor! Hadi Özışık açıklıyor...
Aslı Baykal'ın istifasının perde arkası! CHP'ye isyanını 7 sayfaya sığdıramadı
Aslı Baykal'ın istifasının perde arkası! CHP'ye isyanını 7 sayfaya sığdıramadı
B12 vitamini eksikliği belirtileri neler B12 eksikliğiniz varsa bunları tüketin!
B12 vitamini eksikliği belirtileri neler B12 eksikliğiniz varsa bunları tüketin!
Antalya 3 gündür kayıp kadını arıyordu! 3 çocuklu Aynur Çiçek'in cesedi bakın kimin evinden çıktı
Antalya 3 gündür kayıp kadını arıyordu! 3 çocuklu Aynur Çiçek'in cesedi bakın kimin evinden çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3 Kasım 2002" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3 Kasım 2002" paylaşımı
Doğumdan sonra artan kabızlığı ciddiye alın! Emzirmek etkili mi?
Doğumdan sonra artan kabızlığı ciddiye alın! Emzirmek etkili mi?