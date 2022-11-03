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Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta! Derbi heyecanı yaşanacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta! Derbi heyecanı yaşanacak

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesi yarın yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak. Ligde 5 Kasım Cumartesi günü Galatasaray-Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçlarıyla başlayacak 13. haftada, 5 Kasım Cumartesi günü Galatasaray-Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

5 Kasım Cumartesi:

14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)

6 Kasım Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

7 Kasım Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

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