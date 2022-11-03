40 yaş üstündekiler dikkat! Kronik ağrılarınız bu sorunun belirtisi olabilir

İNGİLTERE'de yapılan bir araştırma sonucu, 40 yaş ve üzerindeki kişilerin büyük bir kısmının kronik ağrıları olduğunu, bu ağrıların ise zaman içerisinde depresyona dönüşebildiğini ortaya çıktı.Abone ol
İngiltere’deki University College London’ın Sosyal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen bir çalışmada, 40’lı yaş üzerindeki kişilerin sürekli çektikleri ağrı sonucu mutsuz olma, depresyon geliştirme ve yaşlandıkça işsiz kalma olasılıklarının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
Daily Mail’de yer alan habere göre, bulgular bunun yanı sıra 44 yaşında çekilen kronik ağrının 51 yaşındaki çok şiddetli ağrıyla bağlantılı olduğunu ve hastaların yaşlandıkça koronavirüs gibi virüslere karşı daha savunmasız hale geleceğini gösteriyor.
Plos One dergisinde yayınlanan araştırma, İngiltere’de Mart 1958’de doğan ve 62 yaşına kadar takip edilen 12 binden fazla kişiye dayanıyor.
YETİŞKİNLERİN %41’İ ETKİLENİYOR
Sağlık Vakfı tarafından finanse edilen çalışmaya göre, kişilern % 41’i 40’lı yaşlarının ortalarına geldiklerinde kronik ağrı çekiyor.
Araştırma hakkında konuşan uzmanlar, kronik ağrının bir hayli kalıcı olduğunu ve hayatın ilerleyen dönemlerinde depresyon da dahil olmak üzere kötü zihinsel sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğunu ve bunun yanı sıra daha kötü genel sağlığa ve işsizliğe de yol açtığını gördüklerini belirttiler.
Uzmanlar, “Araştırmamızın bu konuya ve geniş kapsamlı etkilerine ışık tutmasını ve politikacılar tarafından daha ciddiye alınmasını umuyoruz” dediler.
Depresyonda olduğunuzu açıklayan o belirtiler
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Sürekli üzgün ve mutsuz hissetmek
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Günlük aktivitelere olan ilgiyi yitirmek
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Yemek yiyememe veya aşırı yemek yeme
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Uykuya dalmada zorluk, sık uyanma veya aşırı uyuma
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Sürekli yorgun hissetme
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Değersiz ve suçlu hissetmek
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Konsantrasyon kaybı, karar verme zorluğu
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İntihar eğilimi
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Sürekli huzursuz hissetmek
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Tekrarlanan düşünceler ve suçluluk duygusu
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Sırt ağrısı veya baş ağrısı gibi açıklanamayan fiziksel sorunlar
Depresyondan çıkmak için öneriler
Depresyondan kurtulmak için ilk yöntem bir uzmandan destek almaktır. Profesyonel bir destek ile bu süreci en sorunsuz şekilde atlatmanıza yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, kişinin kendi başına da yapabileceği bazı şeyler de mevcut;
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Geçmiş odaklı olmamaya gayret gösterin. Zihninizi sürekli geçmiş hatalarla oyalamayın.
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Sevdiklerinizle daha sık vakit geçirmeye çalışın.
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Yatakta çok uzun süre vakit geçirmeyin. Pasif bir beden, kötü düşüncelerin ortaya çıkması için uygun ortamı hazırlar.
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Olumlu duygularınızı yüksek sesle dile getirin. Bunu olumlu olan her şey için uygulayabilirsiniz.
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Duygularınızı ifade etmekten korkmayın. Olumlu veya olumsuz tüm duygularınızı yüksek sesle söylemekten çekinmeyin.
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Oksijen ve güneşin etkisini ciddiye alın. Sabah saatlerini değerlendirmek, yürüyüşler yapmak zihni oldukça rahatlatır.
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Kötü düşünceleri tetikleyecek her türlü kişi, olay ve durumu hayatınızdan çıkarın. Sizi, en başa geri götürecek herhangi bir tetiklenmeye ihtiyaç duymayın.
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Egzersiz ve meditasyon gibi sizi hem zihinsel hem de fiziksel olarak iyileştirecek aktivitelere önem gösterin.
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Sizde olumlu duygu uyandıran tablo, müzik, film veya mekanları sık sık ziyaret edin.