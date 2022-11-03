40 yaş üstündekiler dikkat! Kronik ağrılarınız bu sorunun belirtisi olabilir

İNGİLTERE'de yapılan bir araştırma sonucu, 40 yaş ve üzerindeki kişilerin büyük bir kısmının kronik ağrıları olduğunu, bu ağrıların ise zaman içerisinde depresyona dönüşebildiğini ortaya çıktı.

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İngiltere’deki University College London’ın Sosyal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen bir çalışmada, 40’lı yaş üzerindeki kişilerin sürekli çektikleri ağrı sonucu mutsuz olma, depresyon geliştirme ve yaşlandıkça işsiz kalma olasılıklarının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, bulgular bunun yanı sıra 44 yaşında çekilen kronik ağrının 51 yaşındaki çok şiddetli ağrıyla bağlantılı olduğunu ve hastaların yaşlandıkça koronavirüs gibi virüslere karşı daha savunmasız hale geleceğini gösteriyor.

Plos One dergisinde yayınlanan araştırma, İngiltere’de Mart 1958’de doğan ve 62 yaşına kadar takip edilen 12 binden fazla kişiye dayanıyor.

YETİŞKİNLERİN %41’İ ETKİLENİYOR

Sağlık Vakfı tarafından finanse edilen çalışmaya göre, kişilern % 41’i 40’lı yaşlarının ortalarına geldiklerinde kronik ağrı çekiyor.

Araştırma hakkında konuşan uzmanlar, kronik ağrının bir hayli kalıcı olduğunu ve hayatın ilerleyen dönemlerinde depresyon da dahil olmak üzere kötü zihinsel sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğunu ve bunun yanı sıra daha kötü genel sağlığa ve işsizliğe de yol açtığını gördüklerini belirttiler.

Uzmanlar, “Araştırmamızın bu konuya ve geniş kapsamlı etkilerine ışık tutmasını ve politikacılar tarafından daha ciddiye alınmasını umuyoruz” dediler.

Depresyonda olduğunuzu açıklayan o belirtiler Sürekli üzgün ve mutsuz hissetmek

Günlük aktivitelere olan ilgiyi yitirmek

Yemek yiyememe veya aşırı yemek yeme

Uykuya dalmada zorluk, sık uyanma veya aşırı uyuma

Sürekli yorgun hissetme

Değersiz ve suçlu hissetmek

Konsantrasyon kaybı, karar verme zorluğu

İntihar eğilimi

Sürekli huzursuz hissetmek

Tekrarlanan düşünceler ve suçluluk duygusu

Sırt ağrısı veya baş ağrısı gibi açıklanamayan fiziksel sorunlar Depresyondan çıkmak için öneriler