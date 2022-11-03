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AK Parti'de seçim hazırlığı Cumurbaşkanı Erdoğan'la buluşacaklar! Sandıklar için özel eğitim

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti'de seçim hazırlığı Cumurbaşkanı Erdoğan'la buluşacaklar! Sandıklar için özel eğitim

AK Parti, 2023 seçimlerinde İstanbul'da görev alacak 100 bin sandık görevlisini belirledi. AK Parti İstanbul Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Şengül Karslı her okulda en az birer okul sorumlusu ve avukat görevlendirerek sandıklarda daha güçlü olunacağını dile getirdi.

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 2023 seçimi için saha çalışmalarına hız verilirken, sandıkların güvenliği için hummalı bir çalışma yürütülüyor. 

AK Parti İstanbul Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Şengül Karslı, İstanbul'un 964 mahallesinde 31 bin 500 sandık kurulacağını belirterek, sandıklarda görev alabilecek yaklaşık 250 bin kişiyle görüştüklerini, değerlendirmeler neticesinde, asil ve yedek sandık kurulu üyesi ile müşahitler olmak üzere toplamda 100 bin görevli belirlediklerini kaydetti.

"Seçimlere hazırız"

Her okulda en az birer okul sorumlusu ve avukat görevlendirerek sandıklarda daha güçlü olunacağını dile getiren Karslı, "Hep söylediğimiz gibi davaya sadakat, göreve liyakat, işi yapacak takat ve cesaret ilkesiyle AK Parti İstanbul olarak sandıklarda daha güçlüyüz, seçimlere şimdiden hazırız." ifadelerini kullandı.

Sandık görevlilerine eğitim veriliyor

Karslı, İstanbul'daki 964 mahallede, haftalık periyotlarla sandık görevlilerine yönelik eğitimlere başladıklarını ve  100 bin sandık görevlisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay bir araya geleceğini belirtti.

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