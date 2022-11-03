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Sivas'ta feci kaza! Uzman çavuş hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı

Sivas'ta feci kaza! Uzman çavuş hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın şoförü Jandarma Uzman Çavuş Kemal Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

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SİVAS'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir uzman çavuş hayatını kaybederken 3’ağır 5 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 09.00 sıralarında Kayseri-Malatya kara yolu, Sivas'ın Gürün ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Jandarma Uzman Çavuş Kemal Çetin yönetimindeki 43 RT 543 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Yusuf Budur'un (27) kullandığı 58 ABF 506 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Yusuf Budur ile birlikte her iki araçta bulunan Havva Çetin, Yavuz Oktay Çetin (2), Koray Budur (19) ve Hüseyin Yıldırım (19) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine giden ambulanslarla Malatya Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Havva Çetin, Yavuz Oktay Çetin ve Koray Budur'un durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

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