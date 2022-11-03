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Rusya'dan 'tahıl sevkiyatı' övgüsü: "Türkiye’nin varlığı güvenin ana faktörüdür"

Rusya'dan 'tahıl sevkiyatı' övgüsü: "Türkiye’nin varlığı güvenin ana faktörüdür"

Ukrayna'da üretilen tahılın dünyaya ulaştırılması için açılan tahıl koridorundaki sorunlar çözüldü. Türkiye'nin girişimleriyle tahıl anlaşmasına geri dönen Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin tahıl anlaşmasının başlamasındaki varlığı anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür" denildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirdi. Sevkiyat krizinin çözülmesinin ardından Rusya'dan açıklama gecikmedi. 

"Türkiye’nin varlığı güvenin ana faktörüdür"
Kremlin'den tahıl koridoruyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Türkiye'nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığı, anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür." ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türkiye'nin tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna'nın garantörü olduğu için memnun olduğunu belirtti.

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