'Ekrem İmamoğlu'a suikast yapacaklar! 8 kişiler ve hepsinin silahı var' Beyaz Masa'ya ihbar

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suikast ihbarında bulundu. Başsavcılığa verilen dilekçede, Ekrem İmamoğlu'nun can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek korunmasını istedi.

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İBB Beyaz Masa hattına dün (2 Kasım) gelen bir ihbarın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. İmamoğlu'nun avukatı müvekkilinin can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek korunmasını istedi.

Ekrem Başkan'ın evine gideceklerini...

2 Kasım 2022 (dün) tarihinde ismi ve TC kimlik numarası belli olan bir kişi İBB Beyaz Masa hattını aradı. İhbarda şöyle denildi: “Arnavutköy Devlet Hastanesi’nin önünde adamlar var. Ellerinde Ekrem İmamoğlu başkanımızın fotoğrafları var. Aralarında konuşuyorlardı. Ekrem başkanımızın evine ve İBB binasına gideceklerini belirttiler."

8 kişilerdi hepsi de silahlıydı

"155’i aradım ama ulaşamadım. Sonra aklıma bu numara geldi. 8 kişilerdi. Hepsi silahlılardı. Acil yardım edin. Kamera görüntülerinde gözüküyor. Hastanenin yanındaki eczacı abla da bu duruma şahit. Arnavutköy polisi ile irtibata geçebilirseniz beni arasınlar.”

İhbarın ses kaydı da verildi

Dün gelen ihbar üzerine Ekrem İmamoğlu’nun avukatı savcılığa dilekçe verdi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Bu ihbar müvekkili kasten öldürülme suçuna ilişkin icra hareketlerine başlandığını göstermektedir. İhbara ilişkin ses kaydı şikayetimiz ekinde mevcuttur. İhbara ilişkin araştırma yapılarak gerekli önlemler derhal alınmalıdır. Müvekkilin, İBB başkanı olması ve günlük programlarının önceden belirlenmesi göz önüne alındığında bu tehditler için hızlıca tedbir alınmalıdır. Müvekkilin kasten öldürülmesi için plan yapıldığı ve bu planı gerçekleştirmek için girişimlerin olma ihtimali oldukça yüksektir. İhbarı yapan şahsın ifadesi alınarak bu hususlar araştırılmalı, şüpheliler tespit edilmelidir."