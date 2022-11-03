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A101 skandalına dur denildi! MEB ile 12 yaşındaki öğrenci çalıştırma protokolü iptal edildi

A101 skandalına dur denildi! MEB ile 12 yaşındaki öğrenci çalıştırma protokolü iptal edildi

Gazeteci Levent Gültekin, "Milli Eğitim Bakanlığı ile A101 zincir marketleri arasında anlaşma yapılmış, 12 yaşındaki çocuklar staj adı altında bu markette çalıştırılıyor" dedi. Skandal medyaya haber olunca Milli Eğitim Bakanlığı, A101 marketleriyle imzaladığı protokolü iptal etti. CHP'li Veli Ağbaba duyurdu...

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Gazeteci Levent Gültekin'den A101 marketlerle ilgili şok iddia geldi. "Milli Eğitim Bakanlığı ile A101 zincir marketleri arasında anlaşma yapılmış, 12 yaşındaki çocuklar staj adı altında bu markette çalıştırılıyor. 12 yaşındakiler 1650 TL'ye 12 yaşından büyükler ise asgari ücrete" diyen Gültekin, şimdiye kadar 800 bin çocuğun A101 ile anlaştığını öne sürmüştü. 

CHP'li Ağbaba: O protokol iptal edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, öğrencilerin A101'de çalışacağı protokol anlaşmasının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iptal edildiğini söyledi. Konuyla ilgili olarak Twitter'dan açıklama yapan CHP'li Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

- Bakanlık geri adım attı! Milli Eğitim Bakanlığı, #üçharfli A101 ile yaptığı protokolü tepkiler sonrası iptal etti. Bu protokol uygulansaydı öğrenciler, 'mesleki beceri' kisvesiyle dört gün A101’de ucuza çalıştırılacaktı. 

- Üstelik öğrencilerin ücretleri de işsizler için ayrılan İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanacaktı. Bu protokol sonrası üç harfli A101’in kendi çalışanlarını MESEM’e kaydettirip maaşlarını yine İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılatmak istediği de basında yer aldı. 

- A101 kendi çalışanlarının maaşını da devlete ödettirecekti. Devlet üç harflilerin finansörü olmayacak. Şimdilik büyük bir yanlıştan dönülmüş oldu. Çocuklarımız ucuz işçi değil, devlet de üç harflilerin finansörü değil! Konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz.

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