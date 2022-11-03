Akbank en düşük 10 bin lira maaşlı personel arıyor! Başvuru şartlarına bakın

Akbank 10 bin lira maaş ile evden çalışacak personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruların internet üzerinden başladığı bildirildi. Peki, hangi personel alımı hangi pozisyonlarda yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte bilinmesi gerekenler...Abone ol
Akbank evden çalışacak personel ilanına ilişkin detayları duyurdu. İnternet üzerinden ilanda açık pozisyonlar ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar verildi.
Akbank'ta çalışmak için burada yer alan ilanları inceleyebilirsiniz.
Personel alımı ilanında bulunan açık kadrolar...
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