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Akbank en düşük 10 bin lira maaşlı personel arıyor! Başvuru şartlarına bakın

Akbank en düşük 10 bin lira maaşlı personel arıyor! Başvuru şartlarına bakın

Akbank 10 bin lira maaş ile evden çalışacak personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruların internet üzerinden başladığı bildirildi. Peki, hangi personel alımı hangi pozisyonlarda yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte bilinmesi gerekenler...

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Akbank evden çalışacak personel ilanına ilişkin detayları duyurdu. İnternet üzerinden ilanda açık pozisyonlar ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar verildi. 

Akbank'ta çalışmak için burada yer alan ilanları inceleyebilirsiniz.

Personel alımı ilanında bulunan açık kadrolar...

Kıdemli teknoloji mimarı
Diyalog bankacılığı iş ve süreç analisti
Çağrı merkezi uygulamaları yazılım uzmanı mimarı
Veri ambarı uygulama geliştirme uzmanı
1e1 Bankam müşteri yönetici yardımcısı
SOC takım lideri
API GW sistem uzmanı / mimarı
Zafiyet yönetimi uzmanı
Siber güvenlik olay müdahale uzmanı
Mainframe sistemleri teknik lider
React Native Developer
Merkezi Log yönetimi yazılım uzmanı
Tümleşik iletişim sistemleri işletim uzmanı
Kartlı ödeme sistemleri java yazılım uzmanı
SIEM & SOAR güvenlik mühendisi
Planlama uzmanı
Siber olay izleme ve tespit uzmanı
Temel bankacılık sigorta uygulama yazılım uzmanı
Full Stack yazılım uzmanı
Orta Katman Altyapı uzmanı
Unix sistem uzmanı
Mobil Backend yazılım uzmanı
iOS yazılım uzmanı
Android yazılım uzmanı
SQL server veritabanı uzmanı
Backend deneyimli yazılım uzmanı
BT Deneyimli hizmet yönetimi uzmanı
Değişiklik yönetimi işletim uzmanı
Kimlik ve Erişim yönetimi uygulama mimarı
İzleme araçları uzmanı
AIOps uzman
Ödeme sistemleri MF yazılım uzmanı
Müşteri ve satış full stack yazılım uzmanı
Full Stack yazılım uzmanı
Dijital bankacılık senior React Developer

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