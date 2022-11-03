Akbank en düşük 10 bin lira maaşlı personel arıyor! Başvuru şartlarına bakın

Akbank 10 bin lira maaş ile evden çalışacak personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruların internet üzerinden başladığı bildirildi. Peki, hangi personel alımı hangi pozisyonlarda yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte bilinmesi gerekenler...

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Akbank evden çalışacak personel ilanına ilişkin detayları duyurdu. İnternet üzerinden ilanda açık pozisyonlar ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar verildi.

Akbank'ta çalışmak için burada yer alan ilanları inceleyebilirsiniz.

Personel alımı ilanında bulunan açık kadrolar...

Kıdemli teknoloji mimarı

Diyalog bankacılığı iş ve süreç analisti

Çağrı merkezi uygulamaları yazılım uzmanı mimarı

Veri ambarı uygulama geliştirme uzmanı

1e1 Bankam müşteri yönetici yardımcısı

SOC takım lideri

API GW sistem uzmanı / mimarı

Zafiyet yönetimi uzmanı

Siber güvenlik olay müdahale uzmanı

Mainframe sistemleri teknik lider

React Native Developer

Merkezi Log yönetimi yazılım uzmanı

Tümleşik iletişim sistemleri işletim uzmanı

Kartlı ödeme sistemleri java yazılım uzmanı

SIEM & SOAR güvenlik mühendisi

Planlama uzmanı

Siber olay izleme ve tespit uzmanı

Temel bankacılık sigorta uygulama yazılım uzmanı

Full Stack yazılım uzmanı

Orta Katman Altyapı uzmanı

Unix sistem uzmanı

Mobil Backend yazılım uzmanı

iOS yazılım uzmanı

Android yazılım uzmanı

SQL server veritabanı uzmanı

Backend deneyimli yazılım uzmanı

BT Deneyimli hizmet yönetimi uzmanı

Değişiklik yönetimi işletim uzmanı

Kimlik ve Erişim yönetimi uygulama mimarı

İzleme araçları uzmanı

AIOps uzman

Ödeme sistemleri MF yazılım uzmanı

Müşteri ve satış full stack yazılım uzmanı

Full Stack yazılım uzmanı

Dijital bankacılık senior React Developer