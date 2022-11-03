Çocuklarda kusma ve öksürük salgını zincir gibi yayıldı uzmanlar ipuçlarını verdi...

Okulların açılmasıyla beraber çocuklarda ishal, kusma ve öksürük şikayetçileri artmaya başladı. Bazı viral enfeksiyonların hızlı bir şekilde atlatıldığını söyleyen çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Sadiye Altunkaya çocukları salgın hastalıklardan korumanın yollarını anlattı.

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Çocuklar, okulların açılmasıyla birlikte salgın hastalıklara karşı daha savunmasız hale geliyor. Özellikle çocuklar arasında görülen kusma, öksürük, ishal gibi salgın hastalıklar bazen birkaç gün geçse de, bazen haftalarca sürebiliyor. Dr. Sadiye Altunkaya, çocukları hastalıklardan korumanın ipuçlarını paylaştı...

Sınıflar havalandırılmalı

Dr. Sadiye Altunkaya, çocukların bulunduğu ortamların, özellikle en çok vakit geçirdikleri alan olan sınıfların iyi havalandırılması gerektiğini söyledi.

Birçok farklı sebepten dolayı günümüzde çocuklarda viral enfeksiyon ortaya çıkmaktadır. Özellikle havadaki ani ısı değişimlerinden çocukların ciddi anlamda etkilenebileceğini söylemek mümkün. Çünkü mevsimsel özelliklerin kaybolması ile beraber viral enfeksiyonların ortaya çıktığını ifade etmek gerekir. Virüsler ısı değişimlerine dayanıklı oldukları için bu geçişleri esnasında insanlara ciddi anlamda tesir eder. Böylece çok hızlı yayılır ve çocuklarda viral enfeksiyonu ortaya çıkar. En önemlisi kapalı ve yeterince havalandırılmayan alanlar viral enfeksiyon noktasında önemli bir problem teşkil eder. Yeterince havalandırılmayan sınıflar da hastalıkların yayılmasına sebep olur.

Her zaman olduğu gibi hijyene önem verilmeli

Basit önlemler ile grip, ishal gibi hastalıklardan korunmanız mümkün. Hijyene her zaman olduğu dikkat edilmelidir. Çocuklara okulda sık sık elini yıkaması gerektiği tembih edilmelidir. Eve geldiğinde de ilk işi hemen ellerini ve yüzünü yıkamak olmalıdır. Zor olsa da okulda yakın temastan kaçınılmalı. Mümkünse maske kullanılmalı. İçilen suya da dikkat edilmeli. Öksürürken ağızlarını ellerinin tersiyle mutlaka kapatmalılar. Ev ortamında sigara dumanı asla olmamalıdır. Düzenli uyku çok önemli. Her gün dişler mutlaka temizlenmeli.

Ev halkına salgın geçebiliyor

Çocuklar salgın hastalıklara genellikle okulda yakalanıyor. Okullar açıldığında bu tür hastalıklar genelde çocuktan ev halkına da geçebiliyor. Anne ve babalar da çocuktan hemen sonra hastalanabiliyorlar. Hijyen kurallarına uymak, sağlıklı beslenmek ve hastalanan çocuklarla ilgilenirken maske takmak önemlidir.

Bitkisel çözümler

Bir çeyrek dilim limon, bir miktar ıhlamur, elma kabuğunu soyup çekirdekleri ile beraber bir elma, 2 adet karanfil ve tarçın. Bu karışımı ılık suda çözümleyerek karıştırın. Gün içerisinde çocukların içmesi gerekiyor. Bir başka bitkisel çözüm ise, ılık suyun içine bir tatlı kaçık tereyağı, bir yemek kaşık pekmez atarak karıştırın. Sonra içirin.