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Enflasyon kavgası! TÜİK'in enflasyon rakamı açıklayan ENAG'a açtığı dava reddedildi

Enflasyon kavgası! TÜİK'in enflasyon rakamı açıklayan ENAG'a açtığı dava reddedildi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bağımsız araştırmacıların kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aleyhine açtığı dava reddedildi. TÜİK, ENAG'ı açıkladığı enflasyon rakamlarıyla kurumun itibarını zedelemekle suçlamıştı.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamlarıyla kurumun itibarını zedelemekle suçlayarak ENAG hakkında dava açmıştı. Davanın ilk duruşması Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya TÜİK adına Avukat Demet Filoğlu ile ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy katıldı. Duruşmada konuşan Prof. Ulusoy, “ENAG’ın ülke yararı için çalıştığını, açıkladığı verilerin bilimsel olduğunu” söyledi.

Asgari ücrete ara zam bizim sayemizde

TÜİK ile rekabet içinde olmadıklarını vurgulayan Ulusoy, “ENAG, günlük olarak enflasyonu ölçüyor, TÜİK ise ayda üç kez piyasa araştırması ile hesap yapıyor. Aradaki fark bundan kaynaklanmış olabilir. Esasında ENAG bir kamu malı niteliği ile toplumsal faydayı yukarılara taşımış ve 20 yılda ilk kez asgari ücrete ara zam yapılmıştır. Bu zammın bir nedeni de ENAG’ın yaptığı hesaplamalardır” dedi.

Hakim davayı reddetti

Duruşma hakimi, TÜİK’in açmak istediği davanın reddine karar vererek duruşmayı bitirdi. TÜİK, daha önce de ENAG ve Prof. Veysel Ulusoy hakkında dava açılmasını istemiş, bu istek de reddedilmişti.

Bugün TÜİK ve ENAG enflasyonu yüzde kaç açıkladı

Bugün Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı. Önce ENAG, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında yüzde 7.18, yıllık olarak ise yüzde 185.34 arttığını duyurdu. TÜİK ise Ekim ayı enflasyonunu aylık 3.54, yıllık ise yüzde 85.51 olarak açıkladı. TÜİK rakamlarına göre bile enflasyon son 24 yılın en yüksek seviyesinde...

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