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Kadıköy'de müzisyeni öldüren sanık hakkında karar çıktı

Kadıköy'de müzisyeni öldüren sanık hakkında karar çıktı

Kadıköy'de geçen yıl haziran ayında, müzisyen Yusuf Can Döğüşçü'nün (20) ölümüne neden olan yangınla ilgili yürütülen davada sanık Mahmut Sağır, müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

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İSTANBUL Kadıköy'de geçtiğimiz yıl 8 kişinin kaldığı bir dairede yangın çıkmış, feci olayda müzisyen Yusuf Can Döğüşçü hayatını kaybetmişti. Yangının ise kundaklama sonucu çıktığı ortaya çıktı. Döğüşçü'nün ölümüne neden olan yangınla ilgili davada ise sanık Mahmut Sağır, müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Sağır ve tutuksuz sanık Burak K. SEGBİS'le bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Diğer sanık beraat etti 

Önceki duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Mahmut Sağır´ın 'Yangın çıkartarak olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması, 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin yangın çıkararak tehlikeye sokulması' suçundan ise beraati istendi. Mütalaada sanık Burak K.'nın ise üzerine atılı tüm suçlardan ayrı ayrı beraati talep edilmişti. Esasa ilişkin savunma Burak K.'nın avukatı mütaalaya katıldıklarını söyledi. Sanık Mahmut Sağır´ın avukatı ise sanık Burak K.'nın suçtan kurtulmaya yönelik ve gerçeği yansıtmayan beyanlarının dışında müvekkilinin cezalandırılmasına yönelik delil olmadığını belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mahmut Sağır hakkında 'Yangın çıkartarak olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Mahmut Sağır hakkında `mala zarar verme´ ve `genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması´ suçlarından ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Diğer sanık Burak K. ise `mala zarar verme´, `genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması´ ve `olası kastla öldürme´ suçlarından ayrı ayrı beraat etti.

İddianamede ilginç detaylar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy'de bir apartta 29 Haziran 2021'de çıkan yangında müzisyen Yusuf Can Döğüşçü'nün hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede apartta kalması istenmeyen sanıkların, tepki olarak daireyi ve eşyaları yaktıkları belirtiliyor.

Sanıkların sabah erken saatlerde odalarında çıkardığı yangının, birbirine bitişik vaziyetteki diğer odada kalan Yusuf Can Döğüşçü'ye zarar vereceğini öngördükleri veya öngörmeleri beklenirken umursamayıp eylemi gerçekleştirdikleri değerlendirmesi yapılıyor. Ölüm olayında olası kasttan sorumlu olmaları gerektiği öne sürülen sanıklar Mahmut Sağır ve Burak K.'nın 'Yangın çıkarmak suretiyle olası kastla kasten öldürme', 'Yakarak mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlarından ayrı ayrı müebbet hapis ile 2 yıl 6 aydan 11'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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