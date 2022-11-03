İki dev kulüp 'Türk duvarı' Merih Demiral'ın peşinde!

Premier Lig devi Manchester United ile La Liga devi Real Madrid, Atalanta'da oynayan milli oyuncu Merih Demiral'ı transfer listesine aldı.

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İtalya Serie A'da Atalanta'da forma giyen milli oyuncumuz Merih Demiral, başarılı performansı ile dünya devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçen sene Juventus'tan 1 yıllığına Atalanta'ya kiralanan ve burada sergilediği iyi oyunun ardından yaz transfer döneminde bonservisi alınan Merih için iki büyük takım devreye girdi.

ManU devre arasında, Real Madrid sezon sonu kapı çalacak

Fanatik'te yer alan habere göre, Merih Demiral'ın hem Atalanta hem de milli takımdaki performansını dünya devleri yakından takip ediyor. İngiliz devi Manchester United'ın genç oyuncu için devre arasında Atalanta'nın kapısını çalması bekleniyor. Manu dışında Real Madrid'in de geçen sezondan bu yana yıldız futbolcuyu transfer listesinde bulundurduğu biliniyor ve sezon sonunda Merih Demiral için girişimde bulunacağı ifade ediliyor.

Atalanta 50 Milyon Euro'nun altında bırakmak istemiyor

Bu sezon İtalyan ekibiyle ligde 11 karşılaşmada görev alan ve 1 gollük katkı sunan Merih için Atalanta'nın 50 Milyon Euro'nun aşağısında bir rakamı kabul etmesi beklenmiyor. Milli yıldızın Transfermakt verilerinde güncel piyasa değeri ise 25 Milyon Euro olarak gösteriliyor.