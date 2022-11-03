En son bisikletinde görüldü! Kayıp kişi feci halde bulundu

KARAMAN'da kayıp başvurusunda bulunan kişinin cesedi kardeşinin bahçesinde bulundu. 68 yaşındaki adamın üzerinde yanıklar olduğu görüldü.Abone ol
Halil Kocaer (68), dün öğle saatlerinde ayrıldığı Hisar Mahallesi'ndeki evine dönmeyince yakınları kayıp başvurusu yaptı.
Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, Kocaer'in Bucakışla yolu istikametine bisikletiyle geçtiğini belirledi.
Üzerinde yanıklar
Arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Kocaer'in cesedini, kardeşinin elma bahçesinde buldu. Üzerinde yanıklar olduğu görülen Kocaer'in cesedi, incelemenin ardından hastaneye götürüldü.