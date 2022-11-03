Dolabınıza bir kase pirinç koyun faydasına inanamayacaksınız!

Türk mutfağının ayrılmaz bir parçası olan pirincin kıyafetlerinizin ömrünü uzattığını biliyor muydunuz? Eğer bir kase pirinci gardrobunuza yerleştirirseniz pirinç oradaki havayı temizliyor ve gardıropta küf oluşumunu engelliyor. Hadi gelin gardrobunuza bir kase pirinç koyarak nasıl küften korunacaksınız birlikte göz atalım...

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Pirinç yalnızca mutfakta değil hayatımızın pek çok noktasında bizlere kolaylık sağlıyor. Pirinci kullanarak cep telefonunuz ıslandığında onu kurtarmak başta olmak üzere, birçok şey yapılabilirsiniz. Pirinç, nemi emen özelliğiyle cep telefonunuzu kullanılamaz durumdan kurtarır. Bazı kişiler dolaba henüz iyice kurumamış giysiler koymuş olabilir. Bu da gardırobun küf kokmasına neden olabilir.

Pirincin üzerine birkaç damla esans yağı damlatın

Pirinç nemi emme özelliğine sahip olduğundan, havanın temiz kalmasını istiyorsanız pirincin üzerine birkaç damla esans yağı damlatıp dolaba koyabilirsiniz. Bu gardırobunuzun güzel kokmasını sağlayacaktır. Artık pahalı parfüm torbalarına veya oda spreylerine çok fazla para harcamanıza gerek yok. Ayrıca istediğiniz kokuyu da seçebilirsiniz. Peki bu gardırop deodorantı nasıl yapılır?

Malzemeler

1 su bardağı pirinç, uçucu yağlar, 1 parça bez ve lastik bant veya boyunluk.

Yapılışı

Pirinci 15-20 damla uçucu yağ ile karıştırın ve küçük bir kâseye koyun.

Kâseyi bir bez veya eski bir tişörtle örtün ve kâsenin etrafına bir lastik veya ip sarın.

Kâseyi kötü kokan bir yere, dolaba veya bir odaya yerleştirin. Evcil hayvanlardan ve çocuklardan uzak tutun.

Hazırladığınız kokulu pirinç 2-3 ay kullanılabilir ancak esmer pirinç kullandıysanız, daha çabuk bozulacağını da hatırlatmak isteriz.

Pirincin yarattığı mucize sadece bu değil...

Peki pirincin diğer yararları neler?

Tuzlukların içine bir miktar koyarsanız...

Tuzlukların içinde tuz olduğunu bilip de akmamasına tahammül etmek sinir bozucu olabiliyor. Bu durumda ne yapıyoruz, tuzlukların içine biraz pirinç kokuyoruz. Böylece pirinç tuzluğun içindeki nemi kendine çekiyor ve tuz top top olmadığından kolayca akıyor.

Su torbası yerine geçiyor

Küçük bir yastık kılıfının içini pirinçle doldurup diktikten sonra ihtiyaç duyduğunuz duruma göre sıcak ya da soğuk olarak kullanabilirsiniz. Soğuk istiyorsanız dondurucuda, sıcak istiyorsanız mikrodalga fırında bir miktar bekletmeniz yeterli. Pirinç, suya göre sıcaklığını daha fazla muhafaza ettiğinden sıcak su torbalarına göre daha kullanışlı olacağını da söyleyelim.

Yağın kızgınlığını ölçmek için

Tavada kızartma yapacaksanız ve yağın ne zaman kızgınlaştığını tam olarak anlayamıyorsanız bunu, içine bir pirinç tanesi atarak ölçebilirsiniz. Pirinç tanesinin etrafında köpük köpük bir görüntü ve çıtır çıtır sesler çıkıyorsa yağınız kızgın demektir. Eğer hiçbir hareket olmuyorsa biraz daha beklemelisiniz.

Yüz maskesi

Bir avuç pirinci iyice ezerek toz haline getirin, hamur kıvamına gelene kadar üzerine süt ilave edin. Bu karışımı yüzünüze uygulayıp yarım saat kadar bekletin. Maskeyi düzenli olarak uyguladığınızda güneşten çok etkilenen yüzünüzün daha beyaz ve parlak olduğunu fark edeceksiniz.