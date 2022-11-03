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Araç sahipleri aman bu tuzağa düşmeyin! Hemen e-devletten sorgulayın

Araç sahipleri aman bu tuzağa düşmeyin! Hemen e-devletten sorgulayın

Vatandaşlara sahte poliçeyle ilgili önemli uyarı geldi. Türkiye Sigorta Birliği, şikayet aldıklarına yönelik kamuoyu duyurusunda bulundu. Öte yandan, e-Devlet üzerinden poliçenin varlığı sorgulama uyarısı geldi. İşte ilginç haberin detayları...

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Türkiye Sigorta Birliği'ndan vatandaşlar önemli uyarı geldi. Birlikten yapılan açıklamaya göre, özellikle trafik sigortası almak için acentelere başvuranları takip eden dolandırıcılar, kendilerini başvuru yapılan acentenin temsilcisi olarak tanıtıyor. Bu yolla sahte poliçe satarak mağduriyetlere neden oluyorlar. Sigortasının olduğunu düşünen vatandaşlar hem maddi zarara uğruyor hem de trafikte kusurlu duruma düşüyor.

Hemen e-Devlet'e girip yapın!

TSB web sitesinden paylaştığı kamuoyu duyurusunda, sahte poliçe tuzağı ve trafik sigortalılarını kandırmayı amaçlayan teklifler konusunda vatandaşı koruyan bazı önlemlerin altını çizdi.

Duyuruda, Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi’nin (SBM) web sitesindeki Trafik Sigortası Teklif Karşılaştırma ekranını hatırlatan TSB, vatandaşların bu yolla sadece Kimlik No ve Plaka No bilgileri ile tüm sigorta şirketlerinin primlerini tek bir ekranda görebildikleri belirtildi.

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SBM Web Ekranları ve mobil cihazlar üzerinden yapılan bu işlem sonunda teklifler başvurucuya iletiliyor ve kendileri için en doğru, en uygun poliçeyi satın alabilmeleri ya da poliçe yenilemeleri sağlanıyor. Teklif aşamasından sonra e-Devlet üzerinden poliçenin varlığı sorgulanabiliyor.

Ayrıca, SBM internet sitesindeki Trafik Sigortası Azami Brüt Prim Tablosu sayesinde; alınan tekliflerin il, araç türü, basamak ve kullanım tarzı bazında ve içinde bulunulan aya ait Azami Trafik Sigortası Prim Tutarları Listesine ulaşarak kontrol edilebiliyor.

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