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Acun Ilıcalı'dan sürpriz karar! Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Acun Ilıcalı'dan sürpriz karar! Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de teknik direktörlük görevine Liam Rosenior getirildi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki İngiliz teknik direktör Rosenior'la iki buçuk yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Futbolculuğu döneminde 2010-15 sezonları arasında Hull City forması giyen Liam Rosenior, 2018 yılında Brighton & Hove Albion'un 23 yaş altı takımında yardımcı antrenör olarak görev aldı. 2019'da Derby County'nin teknik ekibine katılan Rosenior, teknik direktör Wayne Rooney'nin istifasının ardından geçici olarak kısa bir süre takımı çalıştırmıştı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, alınan kötü sonuçların ardından Gürcü teknik adam Şota Arveladze ile 30 Eylül'de yolları ayırmış ve bu süreçte takımı, yardımcı antrenör Andy Dawson yönetmişti.

Hull City, 18 haftası tamamlanan ligde 20 puanla 21. sırada yer alıyor.

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