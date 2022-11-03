Sigara içmiyorum demek yetmiyor! Akciğer kanseri için pasif içici olmak yeterli

Sigara içen kişilerin akciğer kanserine yakalanma riski oldukça fazla. Ancak bu hastalığa sadece sigara içenler değil, pasif içiciler in yakalanması da oldukça muhtemel. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Huri Özkan Yılmaz, akciğer kanseriyle ilgili çok önemli uyarılarda bulundu.

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Dünya üzerinde erkeklerde en çok yorulan kanser türlerinden biri olan akciğer kanserinin en büyük sebeplerinden birisi ise sigara. Kadınlarda da en çok görülen kanser türü sırasında üçüncü sırada yer alan akciğer kanserinin önemini vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Huri Özkan Yılmaz, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı (kasım) dolayısıyla kritik uyarılarda bulundu.

Akciğer kanseri risk etkenleri

Akciğer kanserlerinin yaklaşık % 90'ının tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı ile oluştuğunu, dolayısıyla sigara içiminin engellenmesiyle akciğer kanseri tanısının aynı oranda önlenebileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Huri Özkan Yılmaz, akciğer kanseri oluşumundaki risk etkenleri hakkında şu bilgileri paylaştı: “Pasif içicilik (sigara), akciğer kanseri yönünden aile öyküsünün varlığı, bazı vitaminler, radon/asbest gibi kimyasallara maruziyet, arsenik gibi endüstriyel ürünlere maruziyet, radon gazı, radyasyon maruziyeti, bazı organik kimyasallar, hava kirliliği ve tüberküloz akciğer kanseri oluşunda risk faktörleri arasında yer almaktadır. Bu etkenlerden bazısı kaçınılabilir risk faktörleri (tütün ve tütün ürünleri kullanımı gibi) iken bazıları değiştirilemez risk faktörüdür (ailesel akciğer kanseri öyküsünün varlığı gibi)"

Hiç sigara içmeyenlerde de görülebilir

Sigara kullanımının akciğer kanserinin en sık görülen sebebi olduğunu açıklayan Uzm. Dr. Huri Özkan Yılmaz “Günlük içilen sigara sayısı, sigara içme süresi, sigaraya başlama yaşı (ne kadar erken başlanırsa risk o oranda artar), dumanı derin çekme, sigaranın içeriğindeki katran miktarı ile kanser gelişme riski artar” diye konuştu. Uzm. Dr. Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: “Sigara dumanına pasif olarak maruz kalınması da akciğer kanseri riskini artırmaktadır. Kendileri sigara içmedikleri halde ev veya işyerlerinde pasif olarak dumana maruz kalan kişilerde akciğer kanseri gelişme riski yüzde 20-30 oranında artmaktadır. Sigaranın bırakılması durumunda akciğer kanseri ihtimali zamanla azalmakta, sigara bırakıldıktan 10-20 yıl sonra hiç içmemişlerin düzeyine yaklaşmaktadır. En önemli risk faktörü tütün kullanımı olmakla birlikte, akciğer kanserinin hiç sigara kullanmamış kişilerde de görülebileceği unutulmamalıdır.” şeklinde konuştu.