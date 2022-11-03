Bu burçlarla konuşurken iki düşünüp bir söyleyin! En çok kafada kuran burçlar!

Bazen karşımızda konuşan kişinin sözlerini o an anlamayıp bir zaman sonra üzerine düşününce bambaşka anlamlar çıkarabiliyoruz. Bugün internethaber.com okurları için söylediğiniz sözleri en çok kafasında kuran burçları derledik. Bakın bakalım iki düşünüp bir söylemeniz gereken burçlar sizi şaşırtacak mı!

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Burçların karakterimizi şekillendirip yön verdiği konusuna inancınız tamsa bu haberimizi beğenebilirsiniz. İnsanlarla nasıl iletişim kurduğunuz ve nasıl bir dinleyici olduğunuza kadar bazı konularda burçlardan yardım alabilirsiniz. İnsanları algılayışınız da bu görüşe göre burcunuzla doğrudan bağlantılı. İşte bu 5 burç ise söylediğinizi sözleri kafada kurmaya meyilli...

Yay

Yaylar iletişimi severler ve bir iletişim kurarken o kadar heyecanlanırlar ki bazen konuşmayı kaçırırlar.Bir seyahatten yeni döndüğünüzde bir Yayın aniden son seyahatlerinden bahsettiğini söyleyebilirsiniz. Yay burçlarının anlattıkları hikayeler o kadar ilgi çekici olabilir ki siz kendi hikayenizi anlatmaya çekinebiilrisiniz. Konuşurken narsist olma eğiliminde olsalar da aslında bu kişiler iyi niyetlidir.

Koç

Koç burçlarının dinleme alışkanlıklarındaki sorun sadece sizi dinlemekle kalmayıp aynı anda yüzlerce başka şey yapmalarıdır. Bu kişiler sizin için çok önemli olan bir konuyu konuşurken bilgisayar başında olabilir ya da ev işleri yapıyor olabilirler. Bu durumun sebebi Koçların sizin ne dediğinizi umursamamaları değil, sadece odaklanmada yaşadıkları güçlüktür. Koç, aşırı derecede çok görev üstlenir ve bununla ilgili sorun, dikkatlerinin sürekli bölünmesidir.

Kova

Kovalarla bir konuşma içerisindeyseniz mutlaka beyinlerinin bir sonra söyleyeceklerine dair çalıştığını aklınızda tutmanız gerekiyor. Bu kişilerin beyni gerçekten hızlı çalışır ve eğer konuşmakta rahatsız hissettikleri bir konuyu açarsanız en kısa sürede konuyu değiştirirler.

Kova burcundan olan kişilerin empati konusunda çok da yetenekli olmadıklarını bilmenizde fayda var. Bu nedenle akıl danışmak istediğinizde Kovaları tercih etmemek sizin lehinize olabilir. Kovalar kaba değildir, sadece sohbeti kendilerini ilgilendiren bir konuya veya ilgilendikleri bir konuya yönlendirmek isterler.

Oğlak

Oğlaklar, size birkaç tavsiyede bulunmak için söylediklerinizi bölmek zorunda olduklarını hissettiklerinde kötü birer dinleyiciler olabilirler. Onların tavsiyesini istememiş veya istememiş olabilirsiniz, ancak Oğlak burçları size her halükarda o tavsiyeyi vermek ister.

Oğlak burçlarının hayatlarında da sürekli bir karmaşa hakimdir ve yapacak birçok işleri vardır. Bu yüzden bir hikayenin sonuna gelmenizi bekleyecek zamanları varmış gibi hissetmeyebilirler. Oğlak burçları size yardım etmek ister ve siz, sessizce dinlenerek destek görmeyi tercih etseniz bile, verecekleri tavsiyeye gerçekten ihtiyacınız olduğunu düşündükleri için mutlaka söyleyeceklerdir.

Boğa

Boğa hiçbir şeyde hata yapmaktan hoşlanmaz ve buna sohbet de dahildir. Boğa, dikkatle dinlemek yerine, söylediklerinize nasıl cevap vereceklerini planlamaya meyillidir.

Söylediklerinizdeki küçük detayları ve inceliklerini kavrayamayabilirler, ancak cevapları iyi düşünülmüş hatta belki de fazla düşünülmüş olabilir. Boğa, kendilerine, bir konu üzerinde düşünme yeteneklerine güvenmeli ve kötü sonuçlanma konusunda çok fazla endişelenmemelidir.