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Apartmanı saran pis koku korkunç cinayeti ele verdi! Vahşet

Apartmanı saran pis koku korkunç cinayeti ele verdi! Vahşet

EDİRNE'de yaşanan bu korkunç olay duyanların kanını dondurdu. Kötü koku gelen evde çürümüş halde cansız beden bulundu.

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Edirne'de, kötü koku ihbarıyla eve giren polis ekipleri, çürümüş haldeki cansız bedenle karşılaştı. Yapılan incelemede yaşlı adamın 20 gün önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor

Sarıca Paşa Mahallesi Sadiye Zorlutuna Sokak'ta bulunan evden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Eve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, çürümüş cansız bedenle karşılaştı. Cansız bedenin yalnız yaşadığı öğrenilen Osman Uğur'a (85) ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekibi ve savcı tarafından yapılan incelemenin ardından, 20 gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Uğur'un cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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