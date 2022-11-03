Sözcü Gazetesi Ekrem İmamoğlu'na neden düşman oldu? Yılmaz Özdil ayrıntısına dikkat!

Sözcü gazetesi uzun süreden beri Ekrem İmamoğlu'nun haberlerini görmüyor. Bir başka deyişle Sözcü İmamoğlu ne yaparsa yapsın yok sayıyor. Peki bu düşmanlığın sebebi nedir? Ekrem İmamoğlu ile Sözcü gazetesinin sahibi aslında iyi dost, iyi arkadaştı. Aralarına kim girdi, neden bozuştular? İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekrem İmamoğlu ile Sözcü gazetesi arasında yaşananları Youtube kanalında yorumladı.

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İlk kavga Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Halk Gazetesi projesiyle başlıyor. Cafer Mahiroğlu aslında bir gazete hayali kuruyordu. Ortada henüz bitmiş bir proje olmamasına rağmen, Sözcü gazetesi Ekrem İmamoğlu'nun bu projenin arkasında olduğunu düşünerek, alınganlık yaptı ve İmamoğlu'na mesafe koydu.

İsmail Küçükkaya'nın Fox TV'den Halk TV'ye geçince alınganlığın yerini öfke almaya başladı. Çünkü Sözcü İsmail Küçükkaya'nın transferinde de Ekrem İmamoğlu'nun rol oynadığını düşünüyordu. Yani Sözcü'ye göre İmamoğlu Halk TV'ye yatırım yaparak Sözcü'nün reklam pastasını bölüşüyordu.

Kavgayı kızıştıran, daha doğrusu düşmanlığa dönüştüren nedeni ise İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında yorumladı. Özışık ayrıca Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz'ın neden işine son verildiğini açıkladı ve yaşanan olayla ilgili Yılmaz Özdil ayrıntısına dikkat çekti.

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