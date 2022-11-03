TV izlerken sağlıklı bir atıştırmalık arayanlara elma cipsi tarifi!

Elma sevmeyenlerin bile bağımlısı olacağı sağlıklı bir atıştırmalık tarifi paylaşıyoruz. Elma cipsi, TV, film izlerken elinizin altında olacak en lezzetli atıştırmalık diyebiliriz. Cips alışkanlığınızı bırakmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Elma cipsinin yapılışı da çok pratik. İşte nefis elma cipsi tarifi...

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Meyveler her zaman en sağlıklı abur cuburlardır. Ancak cips gibi sağlıksız yiyeceklere alışkın olduğumuzda bu alışkanlıkları bırakmak pek de kolay olmuyor. Siz de cipsin yerine sağlıklı bir alternatif atıştırmalık arayışındaysanız elma cipsine bayılacaksınız demektir. Hem sağlıklı hem pratik elma cipsini çocuklar da çok sevecek. İşte leziz mi leziz elma cipsinin malzemeleri ve yapılışı...

Elma cipsi malzemeleri

2 adet elma

Tarçın

Yarım limon

Elma cipsi yapılışı

İlk olarak elmaları güzelce yıkayın. Sonra ince ince dilimleyin.

Üzerlerine 1-2 damla limon suyu damlatarak parmağınızla yüzeyine yayın. Limon sıkmak elmaların kararmasını önleyecektir.

Son olarak, yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Üzerine bir süzgeç yardımı ile tarçın serpin.

100 derecelik fırında, 1 saat pişirin.

Herkese afiyet olsun!

Elma kurusunun faydaları neler?

Organik kuru elma ile çay demlemek ve bu şekilde tüketmek de mümkündür. Kurusu kadar elmanın çay olarak tüketilmesi de faydalıdır. Kabızlığa ve hazımsızlığa iyi gelen elma aynı zamanda zayıflamaya da yardım eder.

Düzenli olarak tüketilen elma kurusu bir antioksidan kaynağı olduğu için kansere karşı koruyuculuk oluşturur.

Bağışıklık sistemini destekler ve özellikle soğuk kış günlerinde düzenli olarak tüketilmesi ya da çay olarak içilmesi önerilir.

Lifli yapısı sayesinde kabızlık sorununu çözer. İçindeki vitaminler sayesinde mide yanması, ülser, reflü ve gastrit gibi rahatsızlıklara da iyi gelir.

Kanı temizler ve kötü kolesterolün düşmesine yardım eder. Tansiyon düşürme özelliği olduğundan yüksek tansiyonu olan hastaların tüketmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Vücuttaki suyu uzun süre muhafaza edebilen elma kurusu susuzluk giderir.

Diş ve ağız sağlığının da korunmasına yardım eder.

Elmanın içinde A, B ve C vitaminleri vardır. Mineraller, demir ve potasyum açısından da zengin olan elma lifli içeriği sayesinde sağlık üzerinde önemli bir yere sahiptir. Kurutarak tüketilmesi elmanın daha uzun süre muhafaza edilmesi ve kullanılması için önemlidir. İçindeki mineral ve vitaminler kurutulduğu zaman da konsantre bir biçimde saklanmış olur. Yüksek fayda sağlamak için elmanın organik olduğundan ve sağlıklı koşullarda yetiştirildiğinden emin olmakta fayda vardır.

Elma kurusu nerelerde Kullanılır?

Taze elmanın kurutulmuş şekli olan elma kurusunun yaklaşık %88'i sudur. Bu nedenle de neredeyse 10 kilo elmadan 1 kilo kuru elma çıkar. Kurutma sırasında elmanın içindeki su gider ve yalnızca elmanın özü kalır. Bu da elmanın içindeki vitaminler ve minerallerin artmasını sağlar. Kuru elmanın kullanılabileceği yerler:

Sağlıklı bir atıştırmalık olarak ara öğünlerde bitki çayları ile beraber tüketilebilir.

Paketlenmiş olarak aşurelerin içinde kullanılır.

Tahıl gevreği, müsli ya da granolaların içinde kullanılabilir.

Puding, çikolata, tatlı ya da keklerin içinde kullanabilirsiniz.

Çay olarak ya da çayların içinde aroma vermesi için kullanılabilir.

Evcil hayvan ya da kuşların yem içine koyabilirsiniz.