Bu salatayı yiyen 'ton balığı sevmiyorum' demeyecek! Hardallı mayonezli ton balığı salatası tarifi
Ton balığı oldukça faydalı bir besin olsa da birçok kişi tarafından pek fazla sevilmiyor. Ancak şimdi vereceğimiz hardallı mayonezli ton balığı salatası tarifiyle ton balığı sevmeyen bile tabak tabak tüketecek.Abone ol
Makarnasından pizzasına, salatasından sandvicine kadar birçok yiyecekle tüketilen, omega 3 ve protein bakımından oldukça zengin olan ton balığı, insan sağlığına oldukça faydalı bir yiyecek olarak biliniyor.
İşte tüm bu faydalarının yanında müthiş bir lezzeti de bulunan hardallı, mayonezli ton balığı salatası tarifi ve malzemeleri.
Ton balığı salatası için malzemeler:
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2 adet orta boy ton balığı konservesi
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3 yemek kaşığı yeşil zeytin dilimi
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3 yemek kaşığı siyah zeytin dilimi
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5 adet kornişon turşu
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1 adet orta boy kırmızı soğan
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4 yaprak marul
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2 tutam maydanoz
Sosu için:
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1 tatlı kaşığı hardal
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2 yemek kaşığı mayonez
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1 yemek kaşığı balzamik sirke
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1 yemek kaşığı nar ekşisi
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3 yemek kaşığı zeytinyağı
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1 adet limon
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Tuz
Ton balığı salatası yapılışı:
Ton balığı salatası tarifi için; ilk olarak 1 adet orta boy kırmızı soğanı ve 5 adet kornişon turşuyu küçük küpler şeklinde doğrayın. 2 tutam maydanoz ve 4 yaprak marulu küçük küçük doğrayın.
Diğer yanda geniş bir kap içine doğradığınız kırmızı soğan, kornişon turşu, maydanoz ve marulu koyun. Sonrasında 3 yemek kaşığı yeşil zeytin dilimi ve 3 yemek kaşığı siyah zeytin dilimi ilave edin.
Ardından 2 adet orta boy ton balığı konservesini açın. Ton balığının yağını iyice süzün. Eliniz ile küçük küçük parçalayıp, malzemelerin üzerine koyun. Sosu için; bir kase içine 2 yemek kaşığı mayonez ve 1 tatlı kaşığı hardal koyun. Sonrasında 1 yemek kaşığı balzamik sirke, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet sıkılmış limon suyu ve damak tadınıza göre tuz ilave edin. Balzamik sirke yerine elma yada üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Sos malzemelerinin hepsinin iyice karışmasını sağlayın.
Son olarak hazırladığınız sosu ton balıklı salatanın üzerine iyice dökün. Bir kaşık yardımı ile sosun her yere dağılması için yavaşça karıştırın.
Hazırladığınız hardallı mayonezli ton balığı salatasını servis tabağına koyup, servis edip afiyetle tüketebilirsiniz.
Ton balığı salatası ne kadar sürede hazırlanır?
Bu tarifi hazırlamak için toplamda 10 dakika yeterlidir. Bu sürenin 10 dakikası da hazırlık aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 6 kişilik ton balığı salatası için geçerlidir.