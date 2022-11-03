Bu salatayı yiyen 'ton balığı sevmiyorum' demeyecek! Hardallı mayonezli ton balığı salatası tarifi

Ton balığı oldukça faydalı bir besin olsa da birçok kişi tarafından pek fazla sevilmiyor. Ancak şimdi vereceğimiz hardallı mayonezli ton balığı salatası tarifiyle ton balığı sevmeyen bile tabak tabak tüketecek.

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Makarnasından pizzasına, salatasından sandvicine kadar birçok yiyecekle tüketilen, omega 3 ve protein bakımından oldukça zengin olan ton balığı, insan sağlığına oldukça faydalı bir yiyecek olarak biliniyor.

İşte tüm bu faydalarının yanında müthiş bir lezzeti de bulunan hardallı, mayonezli ton balığı salatası tarifi ve malzemeleri.

Ton balığı salatası için malzemeler: