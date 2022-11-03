Çin'in roketi dünyaya düşüşe geçti Türkiye'ye düşebilir denildi harita verildi bir bu eksikti

ÇİN’in Tiangong uzay üssünden fırlattığı 23 tonluk devasa roket, kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya düşüşe geçti. Roketin Türkiye'ye düşebileceği iddiaları ortaya atıldı, hatta bir de harita yayınlandı. Türkiye Uzay Ajansı (TUA), roketin düşüşüşle ilgili açıklama yaptı.

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Çin Pazartesi günü Long March-5B Y4 roketiyle birlikte uzay istasyonunun son parçası olan Mengtian modülünü gönderdi. Her şey buraya kadar normaldi. Ancak bugün dünyada Çin roketi alarmı verildi. Çünkü Long March-5B Y4 roketinin 23 tonluk parçası, kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya düşüşe geçti.

Roket serbest düşüşte

Bir kısmı muhtemelen atmosferde ilerlerken yanacak, ancak roket gövdesi tamamen parçalanamayacak kadar büyük.

Düşeceği yer haritasında Türkiye'de var

Çin roketiyle ilgili bir tweet atan Aerospace Corporation, bir harita paylaştı. Haritaya göre, roketin düşebileceği yerlerin ihtimalleri arasında Türkiye de var. Ancak bu çok düşük bir ihtimal olarak gözüküyor.

Türkiye Uzay Ajansı: kesin değil

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Çin'in fırlattığı "Long March 5B" fırlatma aracının Türkiye'ye düşeceği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. TUA açıklamasında, "Long March 5B fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyuru henüz yapılmamıştır. Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir." denildi.

Açıklamada, TUA'nın CNSA ile iletişim halinde olduğu ve karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı bildirildi.