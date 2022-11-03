Kısmetse Olur Cansel Çördük hastalığını açıkladı eleştirilere yanıt verdi! 'Kum saati gibiyim'
Bir dönem Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur programında karşımıza çıkan Cansel Çördük, son dönemde yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor. Kendisine yönelik eleştirilere cevap veren Çördük, "Vücudum kum saati gibi çok seviyorum kadın olarak." diye konuştu. Kısmetse Olur Cansel, bir dönem boğuştuğu hastalıktan da bahsetti.
Kısmetse Olur yarışmasında ününe ün kattıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Cansel Çördük, pozlarıyla gündemden düşmüyor. Çördük, geçtiğimiz günlerde bir kadının kafasında kırdığı bardakla da olay olmuştu.
Bir gece mekanında şarkı söyleyen kadının kafasında bardak kırdığı görüntülerle gündem olan Cansel, takipçilerinden vücuduyla ilgili gelen yorumlara sitem etti.
"Kalçan göğsün büyümüş diyenler var..."
Cansel Çördük paylaşımında", "Arkadaşlar aranızda bazen ay basenleri çıkmış, kalçan göğsün büyümüş diyenler var...
Olabilir seviyeli şekilde her yoruma açığım. Vücudum kum saati gibi çok seviyorum kadın olarak." ifadelerini kullandı.