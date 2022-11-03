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Hastanede yaşlı kadına eziyet eden sağlık çalışanları meslekten men edildi

Hastanede yaşlı kadına eziyet eden sağlık çalışanları meslekten men edildi

İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakımında yaşlı hastaya kötü muamelede bulunan sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi.

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İstanbul Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede personelin, yoğun bakım servisinde yatan yaşlı bir kadınla alay ettiği görüntüleri tepki çekmişti.

5 Ekim'de ortaya çıkan görüntülerin ardından soruşturma kapsamında olayla ilgili 7'si İstanbul, biri Samsun ve diğeri de Bursa'da olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 4 şüphelinin tutuklanmasına, 3 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.

3 yıl boyunca meslekten men edildiler

Konuyla ilgili bu akşam saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yaşlı hastaya kötü muamelede bulunan sağlık çalışanlarının 3'er yıl meslekten men edildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı tarafından sürecin devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdari soruşturma sürecinde Sağlık Meslekleri Kuruluna intikal eden dosya, 19 Ekim 2022'de görüşülerek karara bağlanmış ve ilgililer 3'er yıl meslekten men edilmiştir. Tekrar mesleğe dönebilmeleri ise 18 aylık mesleki ve etik eğitime tabi tutulmadan mümkün değildir. Bu kararın, geçerli mevzuat çerçevesinde Sağlık Meslekleri Kurulu tarafından verilmesi mümkün en ağır yaptırım olduğu bilinmelidir. Kurulun aldığı bu kararlar, sadece meslek icrası yönüyle ilgili olup adli süreçten bağımsızdır. Mahkemedeki ceza yargılaması sonucunda, ilgililerin işledikleri suçlara mukabil cezaları alacaklarından kuşku yoktur.

Sağlık Bakanlığı soruşturmayı yürütürken başta yoğun bakım hizmetleri olmak üzere, söz konusu hastanedeki tüm süreçleri inceleyip denetlemiştir. İncelemeler sonucunda sorumlu bulunan mesul müdür görevinden alınmıştır. Hastanenin 2 Kasım 2022 tarihi itibarıyla, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen bir kurulun gözetiminde olmak şartıyla hizmet vermeye devam etmesine müsaade edilmiştir."

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