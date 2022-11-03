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'Türkiye'nin silah sistemleri stratejik derinliğimizi ortadan kaldırdı'

'Türkiye'nin silah sistemleri stratejik derinliğimizi ortadan kaldırdı'

Yunan güvenlik uzmanı Zorzovillis, Türkiye'nin geliştirdiği sistemlerin Yunanistan'ın stratejik derinliğini ortadan kaldırdığını söyledi. Zorzovillis, Atina yönetimini sistem geliştirememekle eleştirdi ve Türkiye'nin yükseldiğini söyledi.

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Atina merkezli Güvenlik ve Savunma Analizleri Enstitüsü Başkanı Periklis Zorzovilis, Yunanistan'ı Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarılarına karşı uyardı. Zorzovilis, Türk silah sistemlerinin menzilindeki artışın, Yunanistan'ın stratejik derinliğini ortadan kaldırdığını ifade etti.

Atina merkezli Güvenlik ve Savunma Analizleri Enstitüsü Başkanı Periklis Zorzovilis, kaleme aldığı bir makalede, Yunanistan'ın savunma sistemleri konusundaki açıkları ve Türkiye'nin savunma sanayii alanında imza attığı başarıları masaya yatırdı.

Yunanistan'ın son 20 yıldır savunma sistemleri konusunda büyük bir satın alma programı uygulayamadığına dikkat çeken Zorzovilis, şu anda hizmette olan savunma sistemlerinin de, 20 yıldan fazla bir süredir herhangi bir yükseltme veya geliştirmeden geçmediğini belirtti.

Zorzovilis, Türkiye cephesinde ise niteliksel bir yükseliş yaşandığını ifade etti.

Yunanistan'ın sahip olduğu sistemlerin 'yükseltme ve güçlendirme ihtiyacı' dışında, çok ciddi başka bir sorunla karşı karşıya olduğunu yazan Zorzovilis makalesinde, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve buna bağlı olarak Batı (NATO / Avrupa Birliği) ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin kopması nedeniyle, Rus menşeli TOR-M1, OSA-AK/AKM ve S-300PMU1 savunma sistemlerinin hizmet dışı bırakılması için geri sayımın başlatılması muhtemeldir." ifadelerini kullandı.

Türk iha'larının başarısı savaşta kanıtlandı

Türk sanayi ve teknoloji üssünün araştırma-geliştirme, tasarım ve üretim alanlarında faaliyet gösterdiğini belirten Zorzovilis, Türkiye'nin artık ulusal ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra dünya pazarında bir tedarikçi olarak kendini konumlandırmayı başardığını ifade etti.

Zorzovilis, Türk tasarımı ve üretimi insansız hava aracı sistemlerinin, Dağlık Karabağ savaşı ve Ukrayna'da, 'savaşta kanıtlanmış' silah sistemleri kategorisine girdiğini vurguladı.

Bu başarıların, Türk İHA'larına olan rağbeti artırdığını belirten Zorzovilis, Bayraktar TB2'nin Azerbaycan, Etiyopya, Katar, Fas, Ukrayna, Pakistan, Polonya vb. ülkelerde kayda değer ihracat başarıları elde ettiğine dikkat çekti.

"Artan menzil yunan stratejik derinliğini ortadan kaldırıyor"

Zorzovilis makalesinde, yakın zamanda testi gerçekleşen Türkiye'nin TAYFUN balistik füzesine ve silah sisteminin menziline dikkat çekti. 

Türk tasarımı sistemlerin menzilindeki artışın, "Yunan stratejik derinliğini ortadan kaldırdığını" belirten Zorzovilis, bu sistemlerin Yunan topraklarındaki herhangi bir noktayı vurabileceğini ifade etti.

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