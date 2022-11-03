BIST 4.105
DOLAR 18,62
EURO 18,17
ALTIN 975,05
HABER /  DÜNYA

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Yapılan müzakereler sonucunda, savaşta esir düşen 107 Ukraynalı ile 107 Rus askeri serbest bırakıldı.

Abone ol

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırıları devam ederken, iki ülkeden de çok sayıda askerin esir düşmesiyle yeni asker takaslarının yapıldığı haberleri geldi..

Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasıyla çoğu asker esaretten kurtarıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir değişiminin yapıldığı bildirildi.

107 Rus askeri serbest bırakıldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 107 Rus askeri serbest bırakıldı.

Askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı belirtilirken bu kişilerin, bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova'ya ulaştırılacağı kaydedildi.

107 Ukraynalı asker serbest bırakıldı

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası sonucu 74'ü Azovstal Fabrikası'nda savaşanlar olmak üzere 107 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını bildirdi.

"Çoğunu eve getirdik"

AA'nın aktardığı bilgilere göre Yermak, "Savaşta yaralananların çoğunu eve getirdik. Özellikle Mariupol ve Azovstal'da ağır yaralanarak yatalak hale gelenleri takas ile değiştirmeyi başardık. Aralarında Yelenovskaya kolonisinde meydana gelen patlamada yaralanan bir askerimiz de var." ifadesini kullandı.

Son takasta 53 Ukraynalı ile 50 Rus serbest bırakılmıştı

En son Rusya ile Ukrayna arasında esir takası 29 Ekim'de yapılmış, 52 Ukraynalı ile 50 Rus serbest bırakılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
'Türkiye'nin silah sistemleri stratejik derinliğimizi ortadan kaldırdı'
'Türkiye'nin silah sistemleri stratejik derinliğimizi ortadan kaldırdı'
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Engin Altay'dan Bakan Vahit Kirişci'ye: 'Ayıp ayıp, Sayın Bakan...'
Engin Altay'dan Bakan Vahit Kirişci'ye: 'Ayıp ayıp, Sayın Bakan...'
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
KoopBakkal Projesi 6 ilde 250 noktada başlıyor
KoopBakkal Projesi 6 ilde 250 noktada başlıyor
Tokat'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Tokat'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Sebzeli tavuk kebabı tarifi ile komşular kokusundan bile çatlayacak
Sebzeli tavuk kebabı tarifi ile komşular kokusundan bile çatlayacak
Çin'in roketi dünyaya düşüşe geçti Türkiye'ye düşebilir denildi harita verildi bir bu eksikti
Çin'in roketi dünyaya düşüşe geçti Türkiye'ye düşebilir denildi harita verildi bir bu eksikti
Bu salatayı yiyen 'ton balığı sevmiyorum' demeyecek! Hardallı mayonezli ton balığı salatası tarifi
Bu salatayı yiyen 'ton balığı sevmiyorum' demeyecek! Hardallı mayonezli ton balığı salatası tarifi
Esenyurt'ta dehşet! Önce kadını öldürdü ardından metrobüs köprüsünde intihar etti
Esenyurt'ta dehşet! Önce kadını öldürdü ardından metrobüs köprüsünde intihar etti
Sigara içmiyorum demek yetmiyor! Akciğer kanseri için pasif içici olmak yeterli
Sigara içmiyorum demek yetmiyor! Akciğer kanseri için pasif içici olmak yeterli
Bursa’da, tekstil fabrikasındaki yangın, 42 saat sonra söndürüldü
Bursa’da, tekstil fabrikasındaki yangın, 42 saat sonra söndürüldü