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Uyuşturucu bağımlısı cinnet geçirdi! Astsubay kuzenini bıçakladı onun silahıyla babasını öldürdü

Uyuşturucu bağımlısı cinnet geçirdi! Astsubay kuzenini bıçakladı onun silahıyla babasını öldürdü

İSTANBUL Beyoğlu’nda cinnet geçiren uyuşturucu bağımlısı kişi, kendisini tedavi olması için ikna etmeye gelen astsubay kuzenini göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Daha sonra astsubay kuzeninin belinden kaptığı silah ile de babasını öldürdü. Olay sonrası gelen polislere de direnen şahıs özel harekat polisinin operasyonu ile evden çıkarıldı.

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İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay... İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan Abdullah Ç.’yi ailesi tedavi olması için ikna etmeye çalıştı. Daha sonra baba Mesut Ç. askerden izine gelen astsubay yeğeni Mehmet Ç.’yi yardım için eve çağırdı. Eve gelen Mehmet Ç. de amcasının oğlu Abdullah Ç. ile konuşmaya başladı.

Uzun süre ikna etmeye çalıştılar

Uzun süre ikna olmayan ve ailesini tersleyen Abdullah Ç. bir anda sinirlenerek cinnet geçirdi. Bunun üzerine baba Mesut Ç. diğer odaya kaçarken astsubay Mehmet Ç. cinnet geçiren kuzeni Abdullah Ç. ile salonda kaldı.

Astsubayı göğsünden bıçakladı, sonra...

Cinnet geçiren Abdullah Ç. kaptığı bıçakla astsubay kuzeni Mehmet Ç.’yi salonda göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Ç.’nin belinden silahı alan Abdullah Ç. evde sağa sola ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği baba Mesut Ç. de olay yerinde hayatını kaybetti.

Özel Harekat polisleri etkisiz hale getirildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İçeride sağa sola ateş eden Abdullah Ç. polis ekiplerine direnmeye devam etti. Bunun üzerine olay yerine gelen özel harekat polisleri yaptıkları operasyon ile Abdullah Ç.’yi etkisiz hale getirdi.

Astsubayın hayati tehlikesi var

Eve giren sağlık ekipleri baba Mesut Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Ç. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Mehmet Ç. tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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