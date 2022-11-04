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Benzin ve LPG'ye zam geldi! İşte 4 Kasım 2022 zamlı motorin, benzin ve LPG fiyatları

Benzin ve LPG'ye zam geldi! İşte 4 Kasım 2022 zamlı motorin, benzin ve LPG fiyatları

Motorinden sonra benzin ve LPG'ye de zam geldi. Vatandaş yeni zamların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 31 kuruş, LPG'ye ise 56 kuruş zam geldi. Fiyat artışının ardından benzinin litresi 23 lira sınırına, LPG'nin litresi ise 11 lira sınırına dayandı.

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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 2 gün önce benzine gelen 71 kuruşluk zammın ardından bu kez de akaryakıta çifte zam geldi.Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 31 kuruş, LPG'nin litresi ise 56 kuruş arttı.

Zamlı benzin ve LPG fiyatları..

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 68 kuruşa, Ankara'da 22 lira 85 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 84 kuruşa çıktı. LPG'nin litresi ise İstanbul'da 10 lira 80 kuruşa, Ankara'da 10 lira 79 kuruşa, İzmir'de 10 lira 54 kuruşa yükseldi.

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