Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler sözleri: "Fiziksel anlamda biraz kırılgan ama..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev'i 2-0 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Zorlu mücadeleye ilk 11'de başlayarak 1 gol, 1 asistle galibiyetin baş mimari olan genç yıldız Arda Güler hakkına konuşan tecrübeli çalıştırıcı "Arda henüz 17 yaşında. Çok yetenekli bir oyuncu ama fiziksel anlamda hala gelişmesi gerekiyor. Fiziksel anlamda biraz kırılgan ama gelişecek zamanı var" dedi.

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. maçında Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup etti ve grubu lider tamamladı. Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Şimdi kuraları bekleyeceğiz"

Avrupa'da güzel bir performans sergilediklerini dile getiren Jesus, "Direk olarak son 16 turuna kaldık. Grubumuzu 1. sırada bitirerek play-off etabını maç yapmadan geçme fırsatı yakaladık. Bu iyi bir durum. Oyuncularım harikaydı. Avrupa'da güzel performans sergilediler. Grubumuzu mağlup olmadan tamamladık. Şimdi kuraları bekleyeceğiz ama büyük hedefimizin lig olduğunu bilerek bekleyeceğiz. Bugün almış olduğumuz sonuç takıma moral ve güven veriyor." diye konuştu.

"Köpek balıkları arasında yer edinmeye çalışıyoruz"

Bu sezon tek mağlubiyetlerini Dinamo Kiev'e karşı 1 kişi eksik oynadıkları ve uzatmalarda kaybettikleri maçta aldıklarını hatırlatan Jesus, "O maçın da 90 dakikası beraberlikle sonuçlanmıştı. Avrupa'da harika performans sergiledik. Bizim hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak değil, Avrupa Ligi'ni kazanmak başka takımların hedefi. Bizden fazla kapasitesi ve ekonomisi olan takımların. Biz tabiri caizse köpek balıkları arasında yer edinmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dinamo Kiev'den fazla taraftarımız vardı"

Galibiyet için oyuncularını tebrik eden Jesus, "Ülke puanı için de çok önemli bir durum. Türk takımları Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde puanlar almazsa şampiyon Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek. Sivasspor maçına hazırlanacağız. Sivasspor maçı önemli ama galibiyetler öz güven kazandırıyor. Taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Polonya'da oynadık ama Dinamo Kiev'den fazla taraftarımız vardı." ifadelerini kullandı.

"Son 16'da elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

UEFA Avrupa Ligi'nde final ihtimalleri olup olmadığı yönündeki soruya Portekizli çalıştırıcı, "Blöf yapmıyorum, bilgi ve tecrübem var. Son 16'daki takımlara bakınca Avrupa'nın en iyi liglerinden güçlü takımlar var. Bu turnuvada devam etmek için son 16'da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gerçekçi ve mütevazı olmamız da gerekiyor. Bizim de söyleyecek sözümüz var. Güzel bir kura çekersek daha da güzel olur. Avrupa'da beklentinin üzerinde performans sergiledik." yanıtını verdi.

"Fiziksel anlamda biraz kırılgan..."

Arda Güler'in performansıyla ilgili bir soru üzerine ise Jesus, "Arda henüz 17 yaşında. Çok yetenekli bir oyuncu ama fiziksel anlamda hala gelişmesi gerekiyor. Fiziksel anlamda biraz kırılgan ama gelişecek zamanı var. Taktiksel anlamda da öğreneceği şeyler var. Onun üzerine çok fazla baskı yüklemememiz gerekiyor. Henüz olmadığı şeyleri ondan beklemememiz gerekiyor. Zamanla çok fazla gelişecek ve çok önemli bir oyuncu olacak, buna hiç şüphe yok" diye cevap verdi.

Arda Güler, Avrupa'da siftah yaptı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa kupalarında ilk golünü kaydetti.

Bu sezon ligde hiç ilk 11'de forma şansı bulamamasına karşın 2 gol kaydeden Arda, Avrupa'da ise 3. kez bir maça ilk 11'de başlamıştı.

Müsabaka öncesi Avrupa'da gol sevinci yaşayamayan 17 yaşındaki Arda, maçın 23. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti.

Arda Güler, gol sevincinde formasının içinde "Annecim seni çok seviyorum" yazılı tişörtünü gösterdi. Takım arkadaşlarıyla gol sevincini yaşayan genç oyuncuyu teknik direktör Jorge Jesus, sarılıp yanağından öperek kutladı.

Öte yandan Arda, takımının ikinci golünde Arao'ya pasını veren isim oldu.

Arda, 64. dakikada alkışlar içerisinde yerini Emre Mor'a bıraktı.