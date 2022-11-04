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İzmir'de deprem durmuyor artçılar var! Kandilli İzmir son depremler listesini verdi işte büyüklüğü

İzmir'de deprem durmuyor artçılar var! Kandilli İzmir son depremler listesini verdi işte büyüklüğü

İZMİR dün gece saat 03.29'da Buca merkezli 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası sallanmaya devam ediyor. Sabaha kadar sokakta olan İzmirliler şimdi de artçı sarsıntılarla tedirgin. AFAD ve Kandilli'nin 4.9 büyüklüğünde açıkladığı orta büyüklükteki deprem sonrasında farklı büyüklüklerde 80 artçı sarsıntı meydana geldi. Depremde Konak ilçesinde bir caminin minaresi yıkıldı. 64 kişi panikten yaralandı, biri ağır 7 kişi hastanede tedavi altında.

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İZMİR dün gece  saat 03:29'da merkez üssü Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. Saat 03.29'daki depremin derinliği 14,47 kilometre olarak ölçüldü. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi. 

İzmir, orta büyüklükte kayıtlara geçen deprem sonrası sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre şu ana kadar 80 artçı deprem meydana geldi. Kandilli'nin açıkladığı deprem listesi şöyle:

64 kişi panikle yaralandı birinin durum ağır

İzmir, dün gece meydana gelen orta büyüklükteki deprem sonrası diken üstünde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir depremiyle ilgili flaş açıklama... "İzmir'de yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4,9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı" diyen Bakan Koca, "Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor" dedi.

Konak ilçesinde cami minaresi yıkıldı

Depremde İzmir'in Konak ilçesi Kubilay Mahallesi'nde bir caminin minaresi yıkıldı. Büyük bir gürültüyle yıkılan minare, depremi yaşayan vatandaşların panik yaşamasına sebep oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Tekrar geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Soylu İzmir'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da deprem haberinin ardından İzmir'e geldi. Soylu, "4.9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun” dedi.

Soylu: Bunun acilen değişmesi lazım

Bakan Soylu, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha şiddetli bir depremde ülkemizi üzecek sorunlar oluşturabilir. Buradaki yapı stoğunu gördükten sonra bir kez daha oturup İzmir hakkında bir değerlendirme yapacağız. Bu yapı stoğunun değişmesi lazım. Çok şükür can kaybımız yok. Panikle yüksekten atlayan 3 vatandaşımız yaralandı. Bir camide ve yaklaşık 20 binada çatlaklar mevcut." dedi.

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