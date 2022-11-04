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Nedim Şener 31 Mayıs 2021'de söyledi dediği çıktı Kılıçdaroğlu senaryoyu servis etti

Nedim Şener 31 Mayıs 2021'de söyledi dediği çıktı Kılıçdaroğlu senaryoyu servis etti

Nedim Şener, 31 Mayıs 2021 tarihli "Türkiye’yi narko-devlet ilan edecekler" yazısının gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu yazdı. Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasını kaleme alan Şener, FETÖ'nün başlattığı senaryoyu ABD'nin nasıl tamamladığını anlattı.

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"Uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu infial uyandırdı.

Jandarma ve Emniyet'ten suç duyuruları birbirini izlerken, konuya ilişkin çarpıcı bir değerlendirme Hürriyet yazarı Nedim Şener'den geldi.

"Kılıçdaroğlu’ndan yeni ‘Midnight Express’ senaryosu" başlıklı yazısında Şener, Kılıçdaroğlu'nun iddiasının 1978 yılında Amerikan-İngiliz ortak yapımı ‘Geceyarısı Ekspresi’ (Midnight Express) filmini aratmayacak türden olduğunu yazdı. 

Kılıçdaroğlu'nun iddiasına değinen Şener, 2014'de yazımına başlanan senaryonun ayrıntılarını böyle aktardı: 

FETÖ'nün ürettiği iftira

Fetullahçı Terör Örgütü elemanlarının 2014’ten beri söylediği yalanları bu kez ülkenin ana muhalefet partisinin liderinin ağzından dinlemiş olduk. Beni hiç mi hiç şaşırtmadı. Çünkü 31 Mayıs 2021 tarihinde bu köşede, “Türkiye’yi narko-devlet ilan edecekler” diye yazmıştım.

FETÖ-ABD-Kılıçdaroğlu

Nitekim 2022 yılının mart ayında ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı ‘Uluslararası Narkotik Kontrolü Strateji Raporu’nda Türkiye benzer bir bakış açısıyla hedef alınmıştı. “Uyuşturucu ve Kimyasal Kontrolü” ile “Para Aklama” başlıkları altında iki cilt olarak yayımlanan raporda, Türkiye, yeterli önlem almamakla eleştirilirken “Asya ile Avrupa’nın birleştiği noktada bulunması ve yasadışı finansı ele almak konusunda yeterli kontrol yapmaması nedeniyle Türkiye, yasadışı uyuşturucu kaçakçılığının önemli bir transit ülkesi” olarak tanımlandı.

FETÖ mensuplarının yıllardır attıkları iftiralar, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın raporu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözleri birbirini tamamlıyor.

hakkında suç duyurusunda bulunuyor.

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