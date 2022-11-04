BIST 4.167
DOLAR 18,62
EURO 18,22
ALTIN 986,72
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitim zirvesinde 'Teknofest kuşağı' vurgusu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitim zirvesinde 'Teknofest kuşağı' vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen eğitim zirvesine hitaben yaptığı konuşmada, önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Amacımız ülkemizi kalkındıracak, dünyada söz sahibi kılacak, donanımlı, okuyan, araştıran, sorgulayan, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençlere sahip olmaktır." dedi.

Abone ol

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan şunları kaydetti:

"İnsanlık olarak, son 2,5 yıldır sağlık kriziyle başlayan, akabinde ekonominin yanı sıra farklı boyutları gün yüzüne çıkan bir sınamayla karşı karşıyayız. Velilerimiz, öğretmenlerimiz ve eğitimin diğer paydaşlarının ortak kanaati, salgın günlerinin eğitim sisteminde ciddi bir tahribata yol açtığıdır. Okuma alışkanlıklarından ders dinleme becerilerine, ekran bağımlığından ikili münasebetlere uzanan geniş bir yelpazede çocuklarımız, daha önce hiç alışık olmadıkları sorunlarla mücadele ediyor. Hangi kademede olursa olsun, evlatlarımızın eğitim-öğretim hayatlarını sağlıklı, başarılı ve verimli bir şekilde sürdürmelerine önem veriyoruz. Bu anlayışla eğitim altyapısının iyileştirilmesinden öğretmen kadromuzun güçlendirilmesine, yeni metotların uygulamaya konulmasından öğrenci yeteneklerinin geliştirilmesine kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz."

Teknofest kuşağı

"Amacımız ülkemizi kalkındıracak, dünyada söz sahibi kılacak, donanımlı, okuyan, araştıran, sorgulayan, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençlere sahip olmaktır." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak bunun adına da 'TEKNOFEST' kuşağı diyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz bu kuşağın sadece akademik bakımdan değil, manevi açıdan da en mücehhez şekilde yetişmesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Ülkemizde bunları yaparken, dost ve kardeşlerimizi de asla ihmal etmiyor, eğitim alanındaki birikimimizi paylaşmaya hassasiyet gösteriyoruz. Maarif Vakfımız, milletimizin değerlerini ve evrensel ilkeleri sınırlarımız dışında başarıyla temsil ederek bu noktada hayati bir rol üstleniyor. Dünyanın 6 farklı kıtasında ülkemizin maarif bayrağını dalgalandıran, hayırlı, başarılı, donanımlı öğrencilerin yetişmesi için samimiyetle çaba harcayan vakfımızla iftihar ediyoruz. İkinci İstanbul Eğitim Zirvesi'nin gerek vakfımızın çalışmalarının verimliliğinin artırılmasına gerekse salgının eğitim sisteminde sebep olduğu zararların giderilmesine anlamlı katkılar yapacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle zirvenin başarılı geçmesini diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Dinamo Kiev maçı sonrası Michy Batshuayi'nin esprili paylaşımı beğeni topladı
Dinamo Kiev maçı sonrası Michy Batshuayi'nin esprili paylaşımı beğeni topladı
İzmir'de deprem durmuyor artçılar var! Kandilli İzmir son depremler listesini verdi işte büyüklüğü
İzmir'de deprem durmuyor artçılar var! Kandilli İzmir son depremler listesini verdi işte büyüklüğü
Karı koca kılığında ev kiraladılar içinde öyle şeyler yaptılar ki...
Karı koca kılığında ev kiraladılar içinde öyle şeyler yaptılar ki...
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
İzmir'de depremin ardından rakı ikramı! Yaptığı şey akıl almaz
İzmir'de depremin ardından rakı ikramı! Yaptığı şey akıl almaz
Özgür Demirtaş ve Zafer Şahin'in IQ'su kaç? Kim zeki kavgası çıktı : 'Gel IQ'na bakalım, koca profesör...'
Özgür Demirtaş ve Zafer Şahin'in IQ'su kaç? Kim zeki kavgası çıktı : 'Gel IQ'na bakalım, koca profesör...'
İzmir depremi için korkutan sözler! Prof. Dr. Okan Tüysüz: 22 bin tonluk dinamit patlamasına eş değer
İzmir depremi için korkutan sözler! Prof. Dr. Okan Tüysüz: 22 bin tonluk dinamit patlamasına eş değer
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş talimatı! 'Sakın istifa etmeyin'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş talimatı! 'Sakın istifa etmeyin'
Pençe Kilit bölgesinden acı haber! 1 asker şehit oldu
Pençe Kilit bölgesinden acı haber! 1 asker şehit oldu
Twitter'da deprem! Dediğini yaptı Elon Musk o mailleri bir bir gönderdi
Twitter'da deprem! Dediğini yaptı Elon Musk o mailleri bir bir gönderdi
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilmeyecek! Türk yetkililer açıkladı
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilmeyecek! Türk yetkililer açıkladı
ÖSYM duyurdu! TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu! TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı