Özgür Demirtaş ve Zafer Şahin'in IQ'su kaç? Kim zeki kavgası çıktı : 'Gel IQ'na bakalım, koca profesör...'

Ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş ile Zafer Şahin IQ testi ile kapıştı. 'Kim daha zeki' kavgası sosyal medyanın gündemine oturdu. Özgür Demirtaş, Zafer Şahin'e meydan okuyup 'Gel IQ'na bakalım' dedi, Zafer Şahin alay etti. İşte ikili arasındaki IQ yarıştırma twitleri:

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Ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş ile hükümete yakınlığı ile bilinin gazeteci Zafer Şahin twitter üzerinden 'zeka' yarıştırdı. Tartışmanın fitilini ateşleyen bir sosyal medya kullanıcısının Özgür Demirtaş ile Zafer Şahin'in IQ'larını ölçme yarışması yapmayı önermesi ile başladı. Özgür Demirtaş bu öneriye hemen atladı ve Zafer Şahin'e 'ben hazırım' diyerek meydan okudu...

Gel IQ'muzu ölçtürelim

Özgür Demirtaş, Zafer Şahin'i etiketleyerek IQ testi yaptırmayı önerdiği şu mesajı paylaştı-

Zafer bey ben hazırım. Aynı zamanda Sizi Mensa’ya üye de yapalım. Bir de IQ yanında bu ülke için ne kadarlık VERGİ geliri oluşturduğumuzu, ne kadar kişisel vergi ödediğimizi de ölçelim derim. MENSA derneğinde IQ ölçümümüzü uzmanlar gözetiminde yapalım. Buyrun bekliyorum:

Koca profesör zeka testiyle...

Zafer Şahin IQ testi önerisine alaycı bir yanıtla 'Allah şifa versin Hocam' deyip şunları yazdı:

-Yok yok durum vahim ötesi. Sosyal medya hastalığı, sürekli popüler olma isteği ve takipçiler tarafından sürekli onaylanmak kaygısı. Allah şifa versin Hocam. Koca profesör zeka testiyle kendisini kanıtlamaya çalışıyor! En zeki sensin Hocam. (Fonda MFÖ’den Sen neymişsin be abi. Aaaa)

Ayda bir saldırıyorsun

Özgür Demirtaş ile Zafer Şahin arasındaki 'zeka yarıştırma' atışması IQ testi ile bitmedi. Özgür Demirtaş önerisine gelen alaycı yanıt üzerine şunları yazdı:

-Zafer bey konu benim ne kadar zeki olduğum değil. SİZİN ne durumda olduğunuzun tespiti… Konu benim ne kadar vergi verdiğim değil. SİZİN yılda ne kadar verebildiğiniz… Konu neden bana ayda bir saldırdığınız, siz konuları anlamamışsınız…

Takipçilerinize selam çakmak için beni kullandınız

Zafer Şahin'in yanıtı da şöyle oldu:

-Ben saldırdım size değil mi? CB’nın Özbekistan’daki fotosunu paylaştığım tweeti alıntılayıp eleştiren siz değildiniz tabii. Takipçilerinize selam çakmak için beni yeterince kullandınız. Sosyal medya kadar bilimsel çalışmalara da ağırlık vermeniz dileğiyle, hoşçakalın.