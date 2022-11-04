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 Afyonkarahisar'da yanmış otomobilde bulundu! Vahşette tutuklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
 Afyonkarahisar'da yanmış otomobilde bulundu! Vahşette tutuklama

 AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde yanmış otomobilde 2 erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Korkunç olayın nedeni miras...

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından muhtar G.C. ile İ.C. ve B.İ. adliyeye sevk edildi.

Cinayeti itiraf ettikleri öğrenilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Miras meselesi yüzünden...

Özburun beldesinde 1 Kasım'da yanmış otomobilde cesetleri bulunan Gürsel C. (51) ile Ramazan T'nin (28) tabancayla vurulduğu belirlenmiş, bu kişilerle miras meselesinden aralarında sorun bulunduğu öne sürülen akrabaları G.C, İ.C. ve B.İ. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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