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Deniz Baykal da CHP’den istifa edecek mi? Şaban Sevinç 'kesin' dedi kulisi canlı yayında paylaştı

Deniz Baykal da CHP’den istifa edecek mi? Şaban Sevinç 'kesin' dedi kulisi canlı yayında paylaştı

Kızı aslı Baykal'ın CHP'den istifa etmesinin ardından Deniz Baykal'ın da CHP'den istifa edeceği söylentileri yayıldı. Baykal ve ekibinden edindiği kulis bilgileri tv100 kanalında paylaşan Şaban Sevinç, Deniz Baykal'ın, CHP’den istifa etmeyeceğini ve bunu kesin olarak düşünmediğini söyledi.

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tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programında gazeteciler gündemi değerlendirdi.

Programda, Aslı Baykal’ın ardından eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın da partisinden istifa edeceği iddiaları masaya yatırıldı.

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına konuk olarak günlerdir konuşulan “Deniz Baykal, CHP’den istifa edecek mi?” sorusuna yanıt verdi. 

İstifadan Deniz Baykal'ın haberi yoktu

Sevinç, tv100 ekranlarında “Deniz Baykal’ın kızının istifa etmesi ilginç. ‘Acaba Deniz Baykal da istifa edecek mi?’ sorusunu akıllara getirdi. Bazı CHP’liler ‘Babasının haberi ve onayı olmadan istifa etmez’ demişlerdi. Bana, bazı CHP’liler, ‘Aslı Baykal istifa ettiyse, Deniz Baykal da istifa edebilir; ederse şaşırmam’ demişti. Sonrasında edindiğim bilgiler Aslı Baykal’ın istifasından Deniz Baykal’ın haberinin olmadığı ve istifa ettikten bir gün sonra söylediğini öğrendik” dedi.

Sevinç, ayrıca Deniz Baykal'ın, CHP’den istifa etmeyeceğini ve bunu kesin olarak düşünmediğini aktardı.

Kardeşinin CHP’den istifa etmesini onaylamıyor

Deniz Baykal’ın oğlu Ataç Baykal ile telefonda görüşen Sevinç, Baykal’ın oğlunun da kardeşinin CHP’den istifa etmesini onaylamadığını ve yanlış bulduğunu söylediğini aktardı.

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